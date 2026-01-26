Durere fără margini în familia lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre. Unul din pompierii care îl caută e chiar fratele său! Unde ar putea fi găsit: „Curenții sunt foarte puternici”

ADVERTISEMENT

Au trecut cinci zile de când nu se știe absolut nimic despre Marin Viorel, marinarul în vârstă de 36 de ani dispărut pe Dunăre. FANATIK are noi detalii despre operațiunea de căutare a bărbatului, una care capătă accente de-a dreptul dramatice.

Căutarea dramatică a lui Marin Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre: unul din pompierii implicați în misiune este chiar fratele său

De pe 21 ianuarie 2026, Marin Viorel nu a mai fost văzut deloc. Marinarul se afla pe o barjă, alături de alți doi colegi, în zona Islaz, județul Teleorman. În acea dimineață, în jurul orei 8, au fost date apeluri la 112 prin care s-a semnalat faptul că bărbatul nu mai era pe barcă, acesta căzând, în apă, cel mai probabil în timpul nopții.

Au fost mobilizate efective importante ale salvatorilor, inclusiv autoritățile bulgare, însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse în zilele care au trecut, pompierii și scafandrii nu au dat de marinarul pe care parcă l-a înghițit de tot .

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, se pare că unul din pompierii care a participat la căutări este chiar fratele celui dispărut! La scurtă vreme după ce a aflat că Marin e de negăsit, fratele său a mers la fața locului, în Islaz ajungând și alte rude, care au așteptat cu sufletul la gură o veste din partea celor implicați în recuperarea trupului.

Curenții puternici îngreunează eforturile scafandrilor: „Fiind curenți puternici, l-a luat apa și o să iasă spre Zimnicea încolo, cam așa se întâmplă”

Primarul din Islaz, Ion Geară, e în permanență informat în legătură cu stadiul căutărilor, iar săptămâna nu a început cu vești tocmai bune. Pentru fratele lui Marin, fiecare oră petrecută pe Dunăre nu mai e doar o misiune de salvare obișnuită, ci o luptă cumplită între datorie și disperare. Situația e una cu atât mai dificilă cu cât nici starea vremii nu ajută la progrese în găsirea lui Viorel: ceața, apa extrem de rece și curenții se împotrivesc eforturilor celor implicați în operațiune.

Primarul localității în dreptul căreia a fost dat dispărut ne-a spus că formula echipelor care îl caută este neschimbată și că nu ar fi exclus ca trupul să apară în zona Zimnicea. „Băieții sunt în aceeași formulă, în aceeași situație. Tot în zonă caută, dar acolo fiind curenți puternici, l-a luat apa și o să iasă spre Zimnicea încolo, cam așa se întâmplă. O să iasă probabil pe la Turnu, pe la Zimnicea”, ne-a spus primarul localității, în exclusivitate.

Ce transporta Viorel pe Dunăre

FANATIK a aflat și ce făceau, de fapt, pe Dunăre, cei trei bărbați de pe barja de unde a căzut Viorel în fluviu. Barja respectivă era una cu împingător, iar barca transporta cereale. Specificăm acest detaliu întrucât, în ultimele zile, au apărut tot felul de speculații cu privire la marfa care s-ar fi aflat la bordul navei.

Bărbații cu care marinarul era pe barjă ar fi fost audiați

Anchetatorii analizează orice variantă cu privire la acest caz, însă până la ipotezele nu pot fi confirmate. În momentul în care corpul lui Viorel va fi găsit se vor putea stabili cu exactitate circumstanțele morții sale. Bărbații cu care Viorel a fost pe barjă ar fi fost audiați deja, însă nu există informații despre calitatea pe care ar avea-o în dosarul dispariției marinarului. La căutări au participat, încă din primele zile, pompieri cu barcă de salvare, forțe de la ISU Teleorman și ISU Giurgiu, iar zona a fost împânzită și de polițiștii de frontieră.