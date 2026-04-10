Sport

Durere fără margini la mormântul lui Mircea Lucescu! Gest emoționant făcut de un copil la locul de veci al lui „Il Luce”. Foto exclusiv

Imagini dureroase de la mormântul lui Mircea Lucescu. Un copil de 10 ani a făcut un gest emoționant la locul de veci al fostului selecționer al României.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
10.04.2026 | 15:59
EXCLUSIV FANATIK
7 poze
Vezi galeria
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce s-a confruntat în ultimele luni cu probleme serioase de sănătate. „Il Luce” a fost condus pe ultimul drum în Vinerea Mare, iar locul său de veci din Cimitirul Bellu a fost martor la un moment emoționant din partea unui copil de doar 10 ani.

Gest emoționant făcut de un copil la locul de veci al lui „Il Luce”

Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București, locul său de veci fiind achiziționat încă din urmă cu 10 ani. Plecarea la cer a lui „Il Luce” a lăsat foarte multă durere în urmă, pasionații de sport iubindu-l pentru reușitele sale, dar și pentru calitatea umană deosebită de care dădea dovadă de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

Aprecierea pentru Mircea Lucescu a fost dovedită în ambele zile de priveghi, la Arena Națională din București ajungând zeci de mii de admiratori ai antrenorului. Iubirea pentru „Il Luce” a fost dovedită și la locul său de veci din Cimitirul Bellu. Sute de persoane au ținut să îl conducă pe fostul selecționer pe ultimul său drum.

FANATIK a surprins un moment emoționant în momentul în care fostul antrenor a fost înmormântat. Stăncoi Ștefan Cristian, în vârstă de doar 10 ani, a călătorit cu trenul, alături de mama sa și fratele său, de la Roșiori de Vede pentru a fi alături de Mircea Lucescu. Copilul nu a venit cu mâna goală, ci a avut un portret cu chipul lui „Il Luce”.

ADVERTISEMENT
După ce a lăsat portretul lângă sutele de coroane de la Cimitirul Bellu, Stăncoi Ștefan Cristian a fost asigurat că tabloul va ajunge la Neli Lucescu, soția regretatului Mircea Lucescu. Moartea fostului selecționer a lăsat un mare gol în inima românilor, performanțele reușite de-a lungul vieții de „Il Luce” inspirând generații întregi.

ADVERTISEMENT
Stăncoi Ștefan Cristian
Stăncoi Ștefan Cristian și tabloul său făcut în amintirea lui Mircea Lucescu. Foto: FANATIK

Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare

După ce sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, acoperit cu drapelul României, a fost scos din biserică și urcat din nou în mașina mortuară, cortegiul s-a îndreptat către Cimitirul Bellu, locul în care marele antrenor își va găsi odihna veșnică. Familia, apropiații, personalități din sport și din viața publică au fost prezenți pentru a-l conduce pe „Il Luce” pe ultimul drum.

ADVERTISEMENT

Ceremonia de la cimitir a debutat cu intonarea imnului național de către fanfară, urmată de salvele trase de Garda Națională. Cele trei zile marcate de durere s-au încheiat în momentul în care sicriul a fost depus în cavoul familiei, iar cei prezenți au părăsit în liniște cimitirul, lăsând în urmă locul de veci acoperit de sute de coroane.

Imagini tulburătoare de la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!