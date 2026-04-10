Durere fără margini la mormântul lui Mircea Lucescu! Gest emoționant făcut de un copil la locul de veci al lui „Il Luce”. Foto exclusiv

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce s-a confruntat în ultimele luni cu probleme serioase de sănătate. „Il Luce” a fost condus pe ultimul drum în Vinerea Mare, iar locul său de veci din Cimitirul Bellu a fost martor la un moment emoționant din partea unui copil de doar 10 ani.

Gest emoționant făcut de un copil la locul de veci al lui „Il Luce”

Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București, locul său de veci fiind achiziționat încă din urmă cu 10 ani. Plecarea la cer a lui „Il Luce” a lăsat foarte multă durere în urmă, pasionații de sport iubindu-l pentru reușitele sale, dar și pentru calitatea umană deosebită de care dădea dovadă de fiecare dată.

Aprecierea pentru Mircea Lucescu a fost dovedită în ambele zile de priveghi, la Arena Națională din București ajungând zeci de mii de admiratori ai antrenorului. Iubirea pentru „Il Luce” a fost dovedită și la locul său de veci din Cimitirul Bellu. Sute de persoane au ținut să îl conducă pe fostul selecționer pe ultimul său drum.

FANATIK a surprins un moment emoționant în momentul în care fostul antrenor a fost înmormântat. Stăncoi Ștefan Cristian, în vârstă de doar 10 ani, a călătorit cu trenul, alături de mama sa și fratele său, de la Roșiori de Vede pentru a fi alături de Mircea Lucescu. Copilul nu a venit cu mâna goală, ci a avut un portret cu chipul lui „Il Luce”.

După ce a lăsat portretul lângă sutele de coroane de la Cimitirul Bellu, Stăncoi Ștefan Cristian a fost asigurat că tabloul va ajunge la Neli Lucescu, soția regretatului Mircea Lucescu. Moartea fostului selecționer a lăsat un mare gol în inima românilor, performanțele reușite de-a lungul vieții de „Il Luce” inspirând generații întregi.

Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare

După ce sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, acoperit cu drapelul României, a fost scos din biserică și urcat din nou în mașina mortuară, cortegiul s-a îndreptat către Cimitirul Bellu, . Familia, apropiații, personalități din sport și din viața publică au fost prezenți pentru a-l conduce pe „Il Luce” pe ultimul drum.

, urmată de salvele trase de Garda Națională. Cele trei zile marcate de durere s-au încheiat în momentul în care sicriul a fost depus în cavoul familiei, iar cei prezenți au părăsit în liniște cimitirul, lăsând în urmă locul de veci acoperit de sute de coroane.