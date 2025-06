Durere fără margini pentru Carmen de la Sălciua! Tatăl ei s-a stins din viață: „Cea mai neagră zi din viața noastră!”

Carmen de la Sălciua este copleșită de durere, după ce și-a pierdut tatăl, unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei. Ziua de 12 iunie 2025 a devenit una dintre cele mai grele din existența artistei, care a mărturisit că această pierdere a lăsat un gol imposibil de umplut în inima sa.

Pierderea tatălui i-a sfâșiat sufletul interpretei Carmen de la Sălciua

Carmen Racolța, cunoscută publicului cu numele de , după ce tatăl ei s-a stins din viață. Artista este devastată de pierderea celui care i-a fost sprijin, model și stâlp al familiei, în puținii ani în care l-a avut în viața ei. Cu sufletul copleșit, cântăreața a vorbit despre golul uriaș pe care plecarea părintelui l-a lăsat în inima ei și a celor dragi.

„12 iunie…ieri. Cea mai neagră zi din viața noastră! Părintele nostru a plecat la ceruri! Dragostea ta, tată… vocea ta, prezența ta! Toate vor rămâne sculptate în inima noastră! Nici un rămas bun nu poate șterge dragostea pe care am împărtășit-o! Dincolo de cuvinte! Nici o distanță nu va putea rupe legătura dintre noi! Dumnezeu să primească sufletul tău în cetele îngerilor și să îl mântuiască! Mulțumim pentru tot ce am învățat și am primit de la tine!

E un moment greu pentru familie și aș vrea să îl trecem în taină și în rugăciune pentru el! Slujba de înmormântare va fi mâine la ora 12 la Capela Mortuară din Sălciua! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și compasiune!”, a scris Carmen de la Sălciua .

Cine a fost tatăl lui Carmen de la Sălciua și cum a reușit artista să se împace cu el

Carmen de la Sălciua este cunoscută publicului drept o femeie puternică, cu zâmbetul mereu pe buze, dar puțini știu că în spatele acestei imagini se ascunde o copilărie marcată de durere și despărțiri. Cântăreața a trecut prin momente dificile încă de la o vârstă fragedă, atunci când părinții ei au divorțat, iar ea și sora mai mică au fost puse în situația grea de a alege cu cine să rămână. Au decis să locuiască împreună cu mama lor, în timp ce tatăl s-a mutat în Timișoara și și-a refăcut viața.

Separarea a creat o ruptură profundă între . Abia după această perioadă, artista a aflat că părintele ei fusese condamnat la închisoare pentru neplata pensiei alimentare. A fost un moment care a reactivat conexiunea dintre ei, iar în timp, relația lor s-a reparat.

Tatăl lui Carmen de la Sălciua nu a fost o figură constantă în adolescența artistei, dar, cu toate acestea, în ultimii ani, legătura dintre ei a devenit una puternică și sinceră. Deși nu se întâlneau des, obișnuiau să vorbească la telefon, iar relația se îmbunătățise considerabil. Tocmai de aceea, pierderea lui a venit ca o lovitură cruntă pentru artistă, care acum își ia adio de la cel care, în ciuda tuturor greutăților, a rămas părintele ei și o parte importantă din viața sa.