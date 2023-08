Durere fără margini pentru Rona Hartner! Drama secretă a artistei suferinde de cancer

Rona Hartner nu traversează cea mai bună perioadă a vieții sale, după cum chiar ea a anunțat. Cancerul a recidivat, iar acum artista susține că își pune toată încrederea în Dumnezeu. De curând, cântăreața stabilită în Franța a primit o altă lovitură dură din partea sorții. A pierdut una din cele mai dragi ființe.

Rona Hartner, necaz neașteptat în plină luptă cu cancerul. Cățelușa ei a murit

Rona Hartner a vorbit, într-un live pe care l-a făcut pe Facebook, despre momentele dificile prin care trece, după ce a aflat că are cancer în stadiul patru.

„Poate s-a empatizat cu tot ce s-a întâmplat. Câinele meu era bolnav în opt luni, dar nu mi-am dat seama. A murit și câinele. Am făcut și parastas pentru cățelușa mea. Am zis: ce trebuie să fac acum? Să am încredere în Dumnezeu”, a dezvăluit Rona Hartner în live-ul de

și despre boala ei și lupta pe care o duce. Îndrăgita artistă a mărturisit că, în ciuda preocupărilor și a dificultății pe care o presupune rezistența la cancer, ea își păstrează încrederea și optimismul.

Dezvăluiri sfâșietoare făcute de cântăreață: „Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185”

„A venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați… Le-am zis să se roage în primul rând și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani”, a completat Rona Hartner.

Rona Hartner are metastaze la creier: „Eu nu mai câștig niciun ban”

că regretă că nu poate fi alături de publicul ei, mai ales că avea antamate multe spectacole vara aceasta. „Acuma, eu nu mai câștig niciun ban. Toate au dispărut, toate proiectele, contractele. A dispărut totul. Eu trebuie să stau acasă să am încredere în Dumnezeu.

Stau acasă cuminte și, printre altele, aveam și eu un câine mic cu care mai schimbam amarul, nu mai am câinele mic. A plecat sâmbătă. Câinele mic era foarte bolnav și nu mi-am dat seama. Câinuțul a plecat cu multă liniște în suflet. A închis ochișorii și a plecat.

Am încercat să plâng doar de două ori. Eu știu că a plecat la bine, că nu voia să îmi stea mie în cale. A vrut să plece. De azi de dimineață, cuvântul care îmi vine în suflet e libertate.

Ce Dumnezeu vrea este să nu supun nimic analizării mele cerebrale. Ăăă, uite, Dumnezeu dacă îmi iubea câinele nu-l chema. Nu am analizări din astea prostești. De ce să am astfel de analizări?”, a completat Rona Hartner.

Artista a mai spus că are 7 metastaze la creier și că de ieri a început tratamentul. „Eu n-aveam tratament acum o lună, pe 12 iulie, și eram la cel mai simplu spital din zonă”, a mărturisit Rona Hartner.