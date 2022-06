Durere imensă în familiile muncitorilor omorâți de șoferița beată: ”O să merg și prin foc numai să îți fac dreptate”

Tragedia din Iași, din noaptea de joi spre vineri, în care o șoferiță sub influența alcoolului a omorât patru muncitori, a îndoliat patru familii. Acestea îi plâng acum pe cei care în ultimul moment din viața lor lucrau la canalizări.

Fiica unuia dintre muncitorii călcați de șoferița beată: ”O criminală te-a luat de lângă noi”

”Odihnește-te în pace. O să merg și prin foc numai să îți fac dreptate”, sunt cuvintele pline de durere ale fiicei unuia dintre

”Dumnezeu sa te ierte îngerul meu, ai luat jumătate de mine cu tine, cel mai bun om, cel mai iubit tată. Odihnește-te în pace, o sa merg și prin foc numai să îți fac dreptate.

O criminală te-a luat de lângă noi. Te iubesc și te voi iubi pana o sa cada pământul și peste mine”, a notat tânăra pe Facebook, potrivit

Și nu doar familiile îi plâng pe bărbații care au pierit nevinovați, ci și restul persoanelor care i-au cunoscut. Mulți dintre apropiați sunt încă șocați de tragedie.

”Ai lăsat Ioane o tristețe de nedescris, am înmărmurit, nu-mi vine sa cred..Cum o sa învețe familia ta sa trăiască fără sufletul tău atât de bun lângă ei ,cum?

As striga sa ma audă cerul sa te trimită inapoi..pentru ce te,a luat,,aveai atâtea de făcut.. am sa te regret toată viata,nu mai am cuvinte,mi-e sufletul ghemuit..off,Dumnezeu sa te așeze unde drepții se odihnesc! Putere dragilor, e un moment de grea încercare…CONDOLEANTE!!!”, a mai scris și un apropiat al unuia dintre decedați.

Unul dintre muncitori era căsătorit cu o cântăreață de muzică populară

Printre cei care au fost striviți de șoferița beată s-a aflat și Ciprian D, de profesie inginer, și care . Ea este acum profund îndurerată de pierderea celui drag.

”De astăzi viața mea nu va mai fi la fel…Am avut cel mai iubitor soț care ar fi putut exista vreodată, poate nici nu am meritat toată iubirea și devotamentul pe care ni le-a oferit mie și fiicei noastre.

Azi, cu sufletul sfâșiat de durere, amândouă îi promitem că vom merge înainte și vom ajunge acolo unde știm că și-ar fi dorit să ne vadă. Noi am fost rațiunea lui de a trăi, acum el va fi cel pentru care noi vom merge înainte, înfruntându-ne durerea și dorul. Nu te vom uita niciodată și știm că ne vei veghea mereu de acolo de sus! Te vom iubi mereu!”, a scris artista pe facebook.

Cum a avut loc tragedia și ce s-a întâmplat cu șoferița beată

Opt bărbați lucrau la canalizare, în Iași, în noaptea de joi spre vineri, când o femeie, în vârstă de 38 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat în ei. Pe patru dintre muncitori i-a ucis.

Oamenii legii veniți la fața locului au descoperit că inculpata avea o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat și o viteză foarte mare.

Șoferița ar fi divorțat de curând și are doi copii: unul din fosta căsnicie, iar altul cu al doilea partener. Ea se află în prezent pe mâna oamenilor legii, riscând ani grei de închisoare. Continuă cercetările în acest caz.