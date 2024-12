Durere imensă pentru doi foști concurenți de la Mireasa: „Copilașul nostru s-a oprit din evoluție”. Abia au anunțat sarcina

Raluca și Ion Șaulescu, din sezonul 4 al emisiunii Mireasa, trec prin momente extrem de dificile. Fosta concurentă a anunțat cu tristețe că sarcina sa nu a evoluat așa cum își dorea. În urma experienței dureroase, tânăra a împărtășit primele sale gânduri și sentimente.

Raluca și Ion Șaulescu trec printr-o dramă

În urmă cu doar câteva zile, Raluca și Ion Șaulescu, foști concurenți ai emisiunii Mireasa, sezonul 4, anunțau Fericirea, însă, nu a durat foarte mult.

Cei doi așteptau cu nerăbdare să-și cunoască bebelușul, mai ales că tânăra a aflat de sarcină la trei săptămâni. În prezent, era însărcinată în două luni și două săptămâni și își doreau să afle sexul bebelușului.

Joi, 5 decembrie, Raluca a anunțat, printr-un mesaj pe Instagram, . Ea a însoțit mesajul cu o imagine ce avea, de asemenea, scris pe ea un text sfâșietor: „Inima mamei este mereu alături de copilul ei. Chiar și atunci când el este în Rai”.

„Cu durere în suflet țin să vă anunț că copilașul nostru s-a oprit din evoluție. Mulțumim tuturor pentru gândurile bune”, a scris Raluca Șaulescu de la Mireasa, sezonul 4, pe social media.

Ce spunea tânăra despre sarcină

Raluca Șaulescu a povestit într-un live pe TikTok că se simțea rău din cauza grețurilor și devenise mult mai sensibilă la mirosurile puternice. Fosta concurentă a împărtășit și faptul că, în ultimele două săptămâni, renunțase complet la fumat.

Ea și-a dorit să se asigure că bebelușul său va fi în siguranță și va crește sănătos. Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 4, nu considera niciun sacrificiu prea mare pentru binele copilului.

„Cineva m-a întrebat dacă am grețuri. Deci nu vreți să știți cât de grețuri am într-o zi. Am două săptămâni în care nu mai pot să fumez deloc. Și nu mai pot să suport nici mirosul de țigară.

Deci e dezastru. Am grețuri de la diferite mirosuri și sunt niște stări străine, nu le-am mai întâlnit niciodată, sunt ciudate rău”, a menționat Raluca într-un live pe platforma cunoscută.