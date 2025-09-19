Sport

Durerea antrenorului care a retrogradat din SuperLiga: „O perioadă neagră pentru mine. A trebuit să suport eu toate problemele care au fost la echipă!”

Drama antrenorului care a venit să își salveze echipa de suflet, dar a retrogradat din SuperLiga. Pe cine a afectat atât de tare ratarea obiectivului.
Mihai Dragomir
19.09.2025 | 06:30
Durerea antrenorului care a retrogradat din SuperLiga O perioada neagra pentru mine A trebuit sa suport eu toate problemele care au fost la echipa
ULTIMA ORĂ
Drama tehnicianului care nu a mai putut evita retrogradarea din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Gloria Buzău a fost prima echipă retrogradată matematic din SuperLiga sezonul trecut. Ilie Stan, cel care a venit spre finalul stagiunii să salveze clubul, a vorbit recent despre cât de mult l-a afectat contraperformanța atinsă cu buzoienii.

ADVERTISEMENT

Ilie Stan, afectat de retrogradarea din SuperLiga cu Gloria Buzău

Gloria Buzău promovase în primul eșalon la finalul sezonului 2023/2024 din Liga 2. Echipa din provincie avea mari așteptări după startul în SuperLiga, unde reușise să strângă mai mulți jucători cu experiență în lot.

După Andrei Prepeliță, echipa a fost preluată de Eugen Neagoe, iar ulterior de Ilie Stan. Cel din urmă tehnician, care a demisionat pe 30 mai, venise tocmai pentru a salva clubul, dar acest scenariu nu s-a mai înfăptuit. Ce a spus acum despre episodul de tristă amintire petrecut în urmă cu doar câteva luni, care a dus în cele din urmă la desființarea echipei.

ADVERTISEMENT

„Nu mi s-a pus pe masă tot ce trebuia. Nu mai erau acei oameni de încredere”

„Încerc să îmi găsesc de lucru. A trecut o perioadă mai lungă după întâmplările de la Gloria Buzău. A fost o perioadă neașteptat de ‘neagră’ pentru mine. Era vorba de echipa mea de suflet. Ce să facem, ăștia sunt oamenii. Nu mi-au spus de la bun început situația în care se află echipa și a trebuit să suport eu toate problemele care au fost la echipă.

E echipa mea de suflet, de acolo am plecat în fotbalul mare. Și am revenit ca antrenor cu inima deschisă. Dar nu mi s-a pus pe masă tot ce trebuia, vizavi de problemele care erau la echipă. Zi de zi se întâmpla câte ceva. Îmi pare rău, au fost câțiva oameni cu care am lucrat și pe care i-am apreciat. Au învățat multe lucruri de la mine, dar când m-am întors mi-am dat seama că s-au schimbat total. Nu mai erau acei oameni de încredere, iar toate aceste lucruri au dus la retrogradarea echipei.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă...
Digi24.ro
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”

„Retrogradarea a ajuns să fie legată de mine. Era nevoie doar de dorință și voință, lucruri care n-au existat!”

Mă doare sufletul. Retrogradarea a ajuns să fie legată de mine, dar suporterii și oamenii care au fost acolo știu ce s-a întâmplat de fapt. Cel mai rău îmi pare că am avut o înțelegere cu primarul de acolo după ce am retrogradat, să facem un proiect pe 3 ani de zile, cu jucători tineri din Buzău, cu un buget mai mic și de la an la an să reușim să strângem un nucleu bun de jucători pentru a încerca să revenim în Liga 1.

ADVERTISEMENT
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui...
Digisport.ro
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO

Dacă am fi adus privați din județ, și știu că erau câțiva dornici să vină, și am fi avut altă strategie, cred că am fi revenit rapid în Liga 1. Era nevoie doar de dorință și voință, lucruri care n-au existat. Consider că suporterii meritau mai mult. Este o comunitate în creștere, județul este din ce în ce mai prosper de la an la an. Cred eu că se putea, cu alt management și altă organizare, să revenim în Liga 1”, a spus Ilie Stan, potrivit SportTotalFM.

  • 20 de puncte strânsese inițial Gloria Buzău în sezonul regular
  • 17 puncte a fost bilanțul final la sfârșitul play-out-ului, echipa retrogradând direct de pe ultima poziție
ADVERTISEMENT
Peste Cristiano Ronaldo și Messi! Ce bornă fabuloasă a stabilit Erling Haaland în...
Fanatik
Peste Cristiano Ronaldo și Messi! Ce bornă fabuloasă a stabilit Erling Haaland în Champions League
Mesajul transmis de FRF după moartea lui Florin Marin: „Pierderea sa este una...
Fanatik
Mesajul transmis de FRF după moartea lui Florin Marin: „Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră!”
Scene nemaivăzute în fotbal, petrecute în Rusia! Ce s-a putut întâmpla după ce...
Fanatik
Scene nemaivăzute în fotbal, petrecute în Rusia! Ce s-a putut întâmpla după ce fotbalistul a fost eliminat și i-a aruncat tricoul unui suporter. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de...
iamsport.ro
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de alții! Mi-a zis Gigi Becali să mă feresc de el că e nebun, se crede Agentul 007'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!