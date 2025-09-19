Durerea antrenorului care a retrogradat din SuperLiga: „O perioadă neagră pentru mine. A trebuit să suport eu toate problemele care au fost la echipă!”

Ilie Stan, cel care a venit spre finalul stagiunii să salveze clubul, a vorbit recent despre cât de mult l-a afectat contraperformanța atinsă cu buzoienii.

Ilie Stan, afectat de retrogradarea din SuperLiga cu Gloria Buzău

Gloria Buzău promovase în primul eșalon la finalul sezonului 2023/2024 din Liga 2. Echipa din provincie avea mari așteptări după startul în SuperLiga, unde reușise să strângă mai mulți jucători cu experiență în lot.

După Andrei Prepeliță, echipa a fost preluată de Eugen Neagoe, iar ulterior de Ilie Stan. Cel din urmă tehnician, , venise tocmai pentru a salva clubul, dar acest scenariu nu s-a mai înfăptuit. Ce a spus acum despre episodul de tristă amintire petrecut în urmă cu doar câteva luni, care a dus în cele din urmă la desființarea echipei.

„Nu mi s-a pus pe masă tot ce trebuia. Nu mai erau acei oameni de încredere”

„Încerc să îmi găsesc de lucru. A trecut o perioadă mai lungă după întâmplările de la Gloria Buzău. A fost o perioadă neașteptat de ‘neagră’ pentru mine. Era vorba de echipa mea de suflet. Ce să facem, ăștia sunt oamenii. Nu mi-au spus de la bun început situația în care se află echipa și a trebuit să suport eu toate problemele care au fost la echipă.

E echipa mea de suflet, de acolo am plecat în fotbalul mare. Și am revenit ca antrenor cu inima deschisă. Dar nu mi s-a pus pe masă tot ce trebuia, vizavi de problemele care erau la echipă. Zi de zi se întâmpla câte ceva. Îmi pare rău, au fost câțiva oameni cu care am lucrat și pe care i-am apreciat. Au învățat multe lucruri de la mine, dar când m-am întors mi-am dat seama că s-au schimbat total. Nu mai erau acei oameni de încredere, iar toate aceste lucruri au dus la retrogradarea echipei.

„Retrogradarea a ajuns să fie legată de mine. Era nevoie doar de dorință și voință, lucruri care n-au existat!”

Mă doare sufletul. Retrogradarea a ajuns să fie legată de mine, dar suporterii și oamenii care au fost acolo știu ce s-a întâmplat de fapt. Cel mai rău îmi pare că am avut o înțelegere cu primarul de acolo după ce am retrogradat, să facem un proiect pe 3 ani de zile, cu jucători tineri din Buzău, cu un buget mai mic și de la an la an să reușim să strângem un nucleu bun de jucători pentru a încerca să revenim în Liga 1.

Dacă am fi adus privați din județ, și știu că erau câțiva dornici să vină, și am fi avut altă strategie, cred că am fi revenit rapid în Liga 1. Era nevoie doar de dorință și voință, lucruri care n-au existat. Consider că suporterii meritau mai mult. Este o comunitate în creștere, județul este din ce în ce mai prosper de la an la an. Cred eu că se putea, cu alt management și altă organizare, să revenim în Liga 1”, a spus Ilie Stan, potrivit

20 de puncte strânsese inițial Gloria Buzău în sezonul regular

17 puncte a fost bilanțul final la sfârșitul play-out-ului, echipa retrogradând direct de pe ultima poziție