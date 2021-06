Durerea omului care l-a învățat pe Alex Mitriță tainele fotbalului: „Nu mai vorbește cu mine!”. Exclusiv

Alex Mitriță este unul dintre cei mai talentați jucători dați de zona Olteniei în ultimii ani. Fotbalistul, care se află sub contract cu New York FC, dar care a evoluat sub formă de împrumut la Al Ahli, în Arabia Saudită, a început fotbalul la nivel de seniori la Gaz Metan CFR Craiova, formație care s-a transformat în CS Turnu Severin și a evoluat în prima ligă.

Fotbalistul de 26 de ani a avut recent cununia și botezul fetiței sale, iar FANATIK . Ulterior, Mitriță și câțiva componenți ai Universității Craiova au plecat , oferită de patronul grupării din Bănie, Mihai Rotaru, cel care i-a fost naș lui „Mitri”.

Profesorul Dorel Toma, descoperitorul lui Alex Mitriță, își exprimă durerea într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK : „Nu știu de ce nu mai vorbește cu mine. Nu am nevoie de nimic. Vreau să-mi spună doar un simplu mulțumesc.”

Alexandru Mitriță este un produs al școlii de fotbal craiovene, iar primii pași în fotbal i-a făcut la doar cinci ani. Acesta a început la grupele de copii ale U Craiova, a trecut și pe la școala lui Gică Popescu, dar cel mai mult a petrecut la Centrul de Copii și Juniori al Gaz Metan CFR Craiova, formație care a ajuns și prin Liga 1, dar sub o altă denumire. FANATIK .

Profesorul Dorel Toma a fost cel care l-a ajutat pe Mitriță să facă primii pași în fotbal. Tehnicianul l-a avut timp de 11 ani sub tutela sa pe fostul căpitan al Universității Craiova. Dorel Toma a acceptat să acorde un interviu în exclusivitate pentru FANATIK și a vorbit în cel mai frumos mod posibil de Mitriță, dar și-a expus durerea că fotbalistul nu mai ține legătura cu el, deși între ei nu a existat niciun conflict.

Alexandru Mitriță a început fotbalul la Gaz Metan CFR, la „Depou?

– Nu, nu. Eu am fost directorul Centrului de Copii și Juniori de la Universitatea Craiova. A venit în anul 2000. În 2001 ne-am dus la „Gică Popescu”. Am stat până în 2004, iar lui nu i s-a făcut nicio legitimare la timpul acela. A fost o restructurare la „GP” și am picat eu. După acest eveniment, m-am dus și am înființat un centru de copii la Gaz Metan. Mitriță nu a lipsit de la mine decât între noiembrie 2004 și martie 2005.

Deci dumneavoastră l-ați școlit cel mai mult pe Mitriță.

– Cel mai mult. 11 ani și jumătate a fost doar la mine, la nimeni altcineva, de aceea am și subliniat perioada de timp în care nu l-am avut. În martie 2005 a venit și Alex. Au rămas puțin la Gică Popescu, nu știu ce nu le-a convenit și după aceea a venit toată grupa lor la Gaz Metan. Am dezvoltat un centru cu 200 de copii la Gaz Metan.

Credeți că ?

– Cred, de ce nu? Mai ales că domnul Mihai Rotaru a devenit nașul lui.. .a avut și cununia și botezul. Am un mare regret pentru că nu știu, efectiv nu știu, nu am primit niciun telefon de la Alex. E treaba lui ce și-a tatuat pe gât (n.r. – „Distrează-te pe teren” este tatuajul lui Mitriță, fiind inspirat de vorbele lui Ilie Balaci), dar dureros este că 11 ani l-am avut alături de mine.

Nu ați mai vorbit deloc cu el? Nu mai țineți legătura?

– Nu, absolut deloc. Nu am nevoie de absolut nimic, doar un „mulțumesc, domnule profesor, pentru tot ce ați făcut pentru mine”. Mă doare cel mai mult. Dacă ar fi fost altcineva, dar el a plecat la 16 ani la Gheorghe Hagi. Am pus foarte mult suflet pentru Gaz Metan CFR, am făcut un centru de 200 de copii. E o muncă titanică. E foarte dureros. Nu știu de ce, nu știu ce s-a întâmplat sau ce minciuni i-a spus cineva. Mă doare pentru că sunt 11 ani.

Primul antrenor al lui Mitriță: „Era un copil timid la început. Alerga doar cu tatăl lui” Adversarii voiau mereu să-l lovească pe cel care urma să devină căpitanul echipei fanion a Olteniei. „Era divinizat de ceilalți copii!”

Cum era Alex Miriță când era doar un copil?

– A fost unul dintre cei mai talentați copii pe care i-am avut. A venit la cinci ani la fotbal, la început era chiar timid. Alerga doar cu tatăl lui, domnul Nelu Mitriță. La un moment dat devenise chiar lider de echipă.

În toate cantonamentele, ziua lui este prin februarie, iar noi mereu îl sărbătoream. Mereu m-am gândit să îi fac câte o surpriză, să fie mulțumit. Era un copil deosebit, el nu rezista și nu cred că rezistă mai mult de 10 seara. Nu pierdea nopțile, așa a fost învățat.

Alex Mitriță este născut în 1995, dar știu că juca și pentru grupe mai mari…

– Tot timpul a jucat la 1994. Era o grupă bună la Gaz Metan CFR, cu Geo Mișu, cu Mîrzeanu…copii care au făcut pasul. A fost folosit chiar și la grupa de 1993, atât de talentat era.

Cum se evidenția Mitriță?

– Mitriță era un lider de echipă. Are o personalitate mare. Toți copiii îl admirau și erau alături de el. Era divinizat, dar toți adversarii îl vânau și eu îi ceream să joace simplu. Foloseau un fundaș sau mijlocaș să-l lovească pentru a-l scoate din joc, dar avea personalitate. De mic a avut, ca un lider de echipă.

„Cred că Alex Mitriță s-ar întoarce la Universitatea Craiova!” I s-a spus că nu face față la nivelul Ligii 2. Alex Raicea, vărul său, joacă pentru FC U Craiova, dar a fost și sub comanda lui Dorel Toma

Are o carieră impresionantă…

– A avut o ascensiune remarcabilă. Gaz Metan a intrat în insolvență, eu îl trimisesem la echipa mare. (n.r. – Gaz Metan CFR Craiova devenise Gaz Metan Severin și apoi a devenit CS Turnu Severin) La Severin erau antrenori Marian Bondrea și cu „Jerry” Gane, iar ei au zis că nu face față rigorilor de Liga 2, spre surprinderea mea. După falimentul Gaz Metan, Mitriță a devenit liber de contract. S-a dus pe la Râmnicu Vâlcea, acolo nu s-au înțeles asupra contractului și a plecat la Gheorghe Hagi.

Îți dai seama, Gică l-a văzut și a fost foarte încântat de el, de prestația lui. Era un jucător care semăna cu el, cu rapiditate, cu tehnică în regim de viteză, ceea ce se cere astăzi peste tot. Un copil serios. L-a oprit acolo, după aceea l-a vândut prin Italia. După ceva timp a venit la , a fost vândut pe opt milioane de euro la New York, iar acum este cu arabii și cred că ar vrea să se întoarcă la Craiova.

Alex Raicea a fost și el la dumneavoastră la Gaz Metan CFR.

– Da, vărul lui Mitriță. Un copil care avea aceeași tehnică, e acum la FC U. Mămicile lor sunt surori. El a fost din prima la Gaz Metan CFR, e născut în 1996. El a fost slăbuț dezvoltat așa și putea să joace și la 1997 și 1998, atât era de simpatic.

Cine este profesorul Dorel Toma, omul care l-a învățat fotbal pe Alexandru Mitriță. I-au trecut prin mâini generații de fotbaliști

Acum sunteți la Școala de Fotbal „Gică Popescu”, nu?

– Am grupa de 2o06 la „GP”. Am „călăi”, foarte înalți. E cea mai bună grupă de aici. Am niște copii foarte talentați. Spre exemplu, am un vârf de atac, Albert Vancea, vom mai auzi de el în viitor. De fapt, mai are un frate, sunt gemeni, Albert și David Vancea. Sigur vom mai auzi.

Dorel Toma este un antrenor experimentat în ceea ce privește nivelul juvenil. A devenit tehncian la doar 27 de ani și a avut sub comanda sa mai mulți fotbaliști talentați, așa cum au fost , Corneliu Papură, „Jerry Gane”, Ovidiu Stângă și mulți alții. În ceea ce privește cariera de fotbalist, Toma a evoluat sub culorile echipelor Universitatea Craiova, Electroputere Craiova, Politehnica Timișoara și Unirea Slobozia.