Durerea profundă ascunsă de Marcela Fota. Ce a putut păți după moartea soțului

Marcela Fota a vorbit despre situația dificilă cu care s-a confruntat la scurtă vreme după ce soțul ei s-a stins din viață în urmă cu patru ani. Cântăreața de muzică populară s-a războit cu fetele bărbatului cu care are un băiat, din cauza averii.

Prin ce a trecut Marcela Fota după moartea soțului ei

Fostul partener al a plecat spre altă lume în urma unui infarct miocardic. A lăsat în urmă un băiat și o întreagă familie îndurerată. Așa cum se întâmplă de multe ori după decesul unei persoane. E o practică deja împământenită la noi, mai ales dacă lasă o avere considerabilă, începe lupta pe moștenire.

Nici Marcela Fota nu a scăpat de acest obicei românesc. A povestit cu ceva mai multă detașare acum că fiul ei s-a temut că vor fi dați afară din casă după ce și-a pierdut tatăl. Invitată în emisiunea „După faptă și răsplată” realizată de Cristina Șișcanu la Metropola TV, artista a pus degetul pe rană.

„Noi am avut o problemă atunci, tatăl lui David mai avea doi copii. A urmat cu moștenirea, cu averea… la care copilul meu, primul lucru care m-a întrebat, văzând că toată lumea vine să ia, eu am, eu vreau, eu… luați! Am lăsat foarte mult de la mine până am ajuns la liniștea necesară.

David avea 11 ani jumate și m-a întrebat… O să ne dea afară din casă? Astea sunt lucruri care te fac să înțelegi că trebuie să faci ce este bine pentru copilul tău”, a povestit, cu amărăciune, Marcela Fota,

„Liniștea mea merita orice”

a zis că a preferat să renunțe și ea, și fiul ei la multe lucruri în favoarea familiei fostului soț ca să știe că nu există nicio problemă. Niciodată nu și-a dorit vreun scandal din cauza asta, așa că ea a cedat, până la urmă.

„Cel mai important este să fii liniștit psihic, și pentru niște bani sau suprafețe, liniștea mea merita orice”, a completat Marcela Fota în emisiunea menționată.