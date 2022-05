Dușan Uhrin a exclus un jucător din lot înainte de Botoşani – Dinamo! Cehul s-a comparat cu Mircea Lucescu: „Nu l-am auzit niciodată”. Fanatik confirmat

Dinamo va aborda deplasarea de la Botoșani fără Marco Ehmann. Acesta fost trimis de Dușan Uhrin la echipa a doua, după ce FANATIK .

Dușan Uhrin o pregătește pe Dinamo pentru baraj fără Marco Ehmann. Misiune grea la Botoșani

În vârstă de 21 de ani, Ehmann a jucat pentru Dinamo în 22 de meciuri în acest sezon de Casa Pariurilor Liga 1, perioadă în care a luat trei cartonașe galbene și . Uhrin nu se va mai baza însă pe serviciile sale, cehul concentrându-se la maximum pe ultimele două meciuri din play-out, cu FC Botoșani și UTA, care au ca scop pregătirea barajului de menținere în primul eșalon.

ADVERTISEMENT

„Fiecare meci este important pentru mine să văd cum reacționează după antrenamentele făcute. Nu ne concentrăm mult pe opononenți, trebuie să fim concentrați pe noi. S-au antrenat bine și acum sunt mai uniți. Simt că suntem într-un punct bun.

Știm că partida cu Botoșani e dificilă, dar obiectivul nostru principal este să ne concentrăm pe noi, pe jucătorii noștri. Nu sunt calm. Am câștigat cu 5-1 ultimul meci, dar nu sunt fericit că am luat gol. Am avut multe ocazii. E important pentru mine cum jucăm. Marco Ehmann este la echipa a doua.

ADVERTISEMENT

Vrea să plece și eu folosesc doar jucători care vor să rămână. Nu comentez despre viitorul meu. Vă rog, fără întrebări din astea. Nu mă întrebați dacă rămân sau nu. Avem mulți jucători acum, iar de ei depinde dacă vor juca la baraj sau nu. Cred că formațiile din Liga 2 joacă bine și încearcă să nu joace baraj.

Cred că joacă la un nivel aproapiat de Liga 1. Pot fi comparați cu noi. Sper să jucăm în Ștefan cel Mare barajul, momentan nu știu sigur”, a declarat Dusan Uhrin la conferința de presă de dinaintea meciului FC Botoșani – Dinamo.

ADVERTISEMENT

Cehul, criticat că nu vorbește limba română

La conferința de presă, Dușan Uhrin le-a răspuns și celor care îl contestă că nu vorbește limba română, deși a venit la noi în țară în urmă cu mulți ani. Cehul s-a comparat cu Mircea Lucescu, care, deși a antrenat mulți ani Șahtior, Zenit și Dinamo Kiev, nu a vorbit niciodată limbile materne din Ucraina sau Rusia.

„Nu îmi e frică de nimeni, am respect, sigur. Dacă încep să vorbesc în română, sigur nu mă înțelegeți.

ADVERTISEMENT

E la fel cum e la Mircea Lucescu, pe care nu l-am auzit niciodată să vorbească rusă. Nu știu de ce oamenii vorbesc despre asta”, a adăugat antrenorul ceh.