Dușan Uhrin, anunț sumbru înainte de CS Mioveni – Dinamo: „Pentru mine poate fi ultimul meci”

CS Mioveni și sunt adversare în runda cu numărul 5 din play-out-ul Casa Pariurilor Liga 1, vineri, 15 aprilie, începând cu ora 20:30. Antrenorul „câinilor roșii”, Dușan Uhrin, a prefațat duelul dintre cele două echipe care au ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

Dușan Uhrin are emoții mari înainte de CS Mioveni – Dinamo: „Eu vreau să câștig, sper că și jucătorii”

Înaintea meciului de la Mioveni, Dinamo este pe locul 14, cu 13 puncte, și are șanse infime să scape de barajul pentru menținerea în primul eșalon. De cealaltă parte, argeșenii sunt prima echipă aflată peste linia roșie, cu 22 de puncte, la egalitate cu Chindia Târgoviște, care este pe poziția a 13-a.

ADVERTISEMENT

„Nu o duc prea bine pentru că am pierdut în ultimul meci (n.r. – 1-2 cu FCU Craiova), deși am jucat bine. Cred că e cel mai rău să joci bine și să pierzi cum s-a întâmplat. Nu am făcut multe greșeli, doar două. Dar tot nu sunt mulțumit. Eu încerc să fac tot ce pot, jucătorii trebuie să facă la fel. Sper să putem lupta.

Cu CS Mioveni mă aștept la un meci dificil, chiar dacă a câștigat greu cu Gaz Metan, 2-1. CS Mioveni e o echipă puternică, care joacă simplu. Va fi greu.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, fiecare meci poate fi ultimul. Toate partidele sunt decisive. Eu vreau să câștig, sper că și jucătorii. Dar trebuie să fim mai atenți”, a declarat Dușan Uhrin la conferința de presă premergătoare meciului cu CS Mioveni.

Balthazar Pierret: „Echipa evoluează, ne simțim mai bine și mai încrezători”

În sezonul regulat, CS Mioveni a câștigat ambele meciuri cu Dinamo. Echipa lui Alexandru Pelici a câștigat cu 1-0 în Ștefan cel Mare și cu 2-1 pe teren propriu, în .

ADVERTISEMENT

„Impresarul mi-a găsit acest proiect de la Dinamo, Când am auzit, am vrut să vin pentru că știam că e un club mare. Sunt bucuros că am venit, iar acum îmi doresc foarte mult să salvăm echipa.

Echipa evoluează, ne simțim mai bine și mai încrezători, chiar dacă am pierdut ultimul meci. Cred că jucăm mai bine, dacă ne raportăm la partidele de acum 3-4 săptămâni.

ADVERTISEMENT

Dinamo are fani extraordinar. E plăcut să joci pentru ei”, a declarat și Balthazar Pierret înaintea partidei de la Mioveni.