Dusan Uhrin, concluzii după amicalul Dinamo – Zimbru Chișinău 2-0. ”N-a fost fotbal pentru mine”. Ce spune despre accidentarea lui Torje

Dinamo a câștigat cu 2-0 amicalul cu Zimbru Chișinău, dar dincolo de rezultat, jocul echipei lui Dusan Uhrin a fost unul care nu l-a încântat întru totul pe tehnicianul ceh.

Dusan Uhrin: ”Am repetat greșelile din campionat”

Dinamo a scăpat de retrogradarea directă în eșalonul secund, din cauza problemelor financiare ale celor de la Gaz Metan Mediaș și Academica Clinceni, dar este în continuare în luptă pentru evitarea locului care duce la baraj.

, iar Christian Irobiso a deschis scorul în minutul 38 reușind primul său gol în tricoul ”Câinilor”.

A urmat o ieșire neinspirată a lui Gabriel Eșanu care, în situație de ultim apărător, a comis fault și a fost eliminat. În același timp a părăsit terenul și căpitanul Gabriel Torje, acesta acuzând o accidentare.

Dusan Uhrin spune că încă nu se cunoaște situația căpitanului său, dar speră ca acesta să poată fi recuperat pentru meciurile din campionat extrem de importante.

”Nu știu care e situația lui Torje, are o mică accidentare. Nu cred că a fost un meci agresiv, chiar dacă au fost multe faulturi.

A fost o victorie bună, dar m-am concentrat asupra jocului. Prima repriză a fost bună, am jucat compact, ne-am creat multe ocazii, chiar dacă am înscris o singură dată.

A venit acea greșeală a lui Eșanu, practic am repetat greșelile din campionat. Repriza a doua n-a fost fotbal pentru mine, pentru că am jucat în inferioritate numerică și am făcut multe schimbări”, a declarat antrenorul câinilor, pentru .

Deși speră că echipa lui va reuși să evite dubla de baraj pentru menținere/promovare în Casa Pariurilor Liga 1, Dusan Uhrin a mai spus că , lăsând să se înțeleagă că salvarea în urma barajului este o opțiune pe care o ia în considerare.

”Trebuie să pregătim meci cu meci, nu ne gândim acum la baraj. Echipa trebuie să arate bine înainte de baraj”, a punctat antrenorul echipei din Ștefan cel Mare.