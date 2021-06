Dusan Uhrin confirmă FANATIK: “Intrăm în insolvenţă. Este mai bine pentru Dinamo!”

Așa cum FANATIK anunța, în exclusivitate, pe 8 iunie 2021, fanii acționari încearcă să readucă Dinamo pe linia de plutire . Dusan Uhrin a confirmat informația și s-a arătat optimist în privința șanselor de reușită ale acestui plan.

„Va fi insolvență, vom vedea apoi ce se va întâmpla. „Cred că e cea mai bună opțiune pentru Dinamo, pentru că așa vom putea transfera jucători”, a explicat tehnicianul ceh. Mai exact, vorbim despre o procedură legală care le permite „alb-roșilor” să scape artificial de o bună parte din restanțele salariale către foștii jucători și, implicit, să-și întărească lotul în perspectiva sezonului viitor.

De asemenea, oficialii au posibilitatea să rezilieze, în termen de 90 de zile de la aprobarea solicitării de intrare în insolvență, contractele jucătorilor pe care nu îi pot plăti. La fel a procedat și fostul patron, Ionuț Negoiță, în vara lui 2014.

„Intrăm în insolvență, e 90%. Dar este mai bine pentru Dinamo, așa putem transfera jucători. Voi aștepta să văd ce se întâmplă. E sigur că intrăm în insolvență. Am avut o întâlnire cu fanii.

Va fi insolvență, vom vedea apoi ce se va întâmpla. Este un proces, dar nu pot discuta despre asta. Trebuie să așteptăm să se încheie. Cred că e cea mai bună opțiune pentru Dinamo, pentru că așa vom putea transfera jucători”, a declarat Dusan Uhrin la plecarea în Turcia, unde echipa sa .

Rămâne la Dinamo. „Am contract aici, sper că va fi totul bine”

Deși în spațiul public au circulat numeroase zvonuri cu privire la o despărțire de Dinamo, tehnicianul ceh este gata să continue munca începută în sezonul trecut, când a reușit să evite retrogradarea. Nu va avea, însă, o misiune deloc ușoară, dat fiind faptul că viitorul celor mai mulți dintre jucători care au contribuit la atingerea obiectivului rămâne învăluit în mister.

„Eu am contract aici. Nici nu știu câți tineri sunt, jumătate de echipă, știu 75% dintre ei. Am lucrat normal până acum, am avut o săptămână la Săftica, totul a fost bine.

Cred că jucătorii și-au recuperat toate restanțele, cei care vor rămâne aici. Va fi un sezon greu, pentru că avem cinci săptămâni de pregătire, nu ne putem pregăti complet, dar sper că va fi totul bine.

Poate că sunt jucători care își doresc să plece, dar nu pot acum. Fabbrini poate pleca, dar nu știu exact, depinde doar de el. Nu sunt oferte pentru niciun jucător.

Am o listă cu jucătorii pe care îi vreau, am avut o listă mai mare, dar acum, în situația asta, toată lumea așteptă să vadă ce va fi”, a mai spus Dusan Uhrin.

În cantonamentul din această vară alb-roșii vor avea și un adversar de top. Meciul cu Galatasaray este programat duminică, 27 iunie, chiar la baza de pregătire a vicecampioanei Turciei, situată în cartierul Florya din Istanbul.