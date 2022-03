Dusan Uhrin, disperat din cauza situației de la Dinamo! Acuze la Stoican: „Pregătirea fizică e legată de aceste accidentări!” 

Dinamo a reușit și a scos un punct în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a doua din play-out-ul Casa Pariurilor Liga 1.

Dusan Uhrin, copleșit de problemele de la Dinamo: „Nu putem schimba situația cu atâția jucători accidentați”

a revenit la sistemul cu trei fundași centrali la Dinamo, care i-a adus salvarea în sezonul trecut, iar „câinii” au reușit să iasă de pe teren fără gol primit, deși a terminat meciul cu trei fundași centrali înlocuiți.

ADVERTISEMENT

„Am început rău, dar Eșanu ne-a salvat. M-am gândit imediat cu Irobiso pentru că am văzut centralii noștri Patriche și Jovanovski (n.r. Igor Jovanovic) s-au accidentat, pentru că e bun la cap, e tehnic și are un fizic bun și am decis să joace fundaș pentru că Sepsi au atacanți puternici.

Giafer nu a jucat de mult și a avut probleme fizice, a trebuit să îl înlocuiesc. E important să avem încredere, nu putem să jucăm cu toată lumea, dar chiar și cu aceste probleme medicale am jucat mai bine în repriza a doua.

ADVERTISEMENT

Nu am câștigat de mult timp, doar cu Gaz Metan Mediaș și nu e de ajuns pentru Dinamo. Nu putem schimba situația cu atâția jucători accidentați.

Pregătirea fizica are legătură cu aceste accidentări, e și un virus la echipă și sunt jucători cu febră. O să le dau liber două zile, dar aceste două săptămâni nu sunt de ajuns”, a declarat Dusan Uhrin la finalul partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Pauza pentru meciurile echipelor naționale, gură de oxigen pentru Dusan Uhrin

Antrenorul ceh va avea la dispoziție două săptămâni pentru a-și recupera jucătorii accidentați în frunte cu Răzvan Patriche, Mirko Ivanovski sau Igor Jovanovic.

Revenit în poarta lui Dinamo, Mihai Eșanu a vorbit și el despre problemele de la echipă și faptul că Irobiso a terminat meciul :„Mister a luat decizia asta pentru că ei aveau doi atacanți puternici. Restul jucătorilor care ar mai fi putut juca acolo erau foarte scunzi și cred că ăsta a fost considerentul”.