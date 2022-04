Dusan Uhrin exultă după Chindia Târgoviște – Dinamo 0-2: „E un pas mic înainte! Mă bucur pentru victorie”

Tehnicianul lui Dinamo consideră că elevii săi pot lupta chiar pentru evitarea barajului, dar este conștient că mai este mult de muncă pentru ca echipa să se salveze complet de la retrogradare.

Dusan Uhrin exultă după Chindia Târgoviște – Dinamo

după victoria lui Dinamo împotriva Chindiei Târgoviște, scor 2-0, iar tehnicianul ceh a ținut să-și felicite jucătorii pentru felul în care au evoluat:

„Este o zi fericită pentru noi! A fost foarte important meciul de astăzi și ne bucurăm că am câștigat. În prima repriză am jucat binișor, dar în a doua am schimbat, am schimbat și atitudinea și am câștigat.

E un mic pas spre ce ne propunem să facem, dacă vom continua să facem ce trebuie, vom obține mai multe lucruri bune”.

„Repet, trebuie să facem pași mici spre ceea ce ne propunem să obținem în acest sezon”, a spus Dusan Uhrin la finalul meciului.

„Cei care au intrat și-au făcut bine treaba!”

și a vorbit despre problemele de lot pe care „câinii” le-au avut pentru meciul cu Chindia, dar și despre viitoarele meciuri ale lui Dinamo, spunând că vrea să se concentreze mai mult pe propria echipă:

„Am avut multe probleme de lot, dar cei care au intrat și-au făcut bine meciul astăzi.

Sunt concentrat pe noi, nu mă gândesc la următoarele meciuri, dar cel mai important este ca noi să fim pregătiți”, a mai spus Dusan Uhrin.

„E binevenită. Ne bucurăm că am câștigat după mult timp. E important să o ținem pe această linie. Suntem conștienți la ce club ne aflăm și în ce situație suntem.

Diferența a făcut-o atitudinea. Nu a lipsit atitudinea nici în toamnă, dar ne-a lipsit șansa. Ba am fost egalați în ultimul minut, ba am luat goluri din nimic.

Mă bucur că avem două meciuri în care nu am primit gol. Sper să legăm cu o victorie”, a declarat și Steliano Filip.

În următoarea etapă, Dinamo se va confrunta cu FC U Craiova 1948, iar meciul va fi vineri, 8 aprilie, de la ora 20:30.