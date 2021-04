Dusan Uhrin îl vrea pe Dănciulescu la Dinamo! Prima reacție a dinamovistului. Exclusiv

Dusan Uhrin Jr. își dorește ca Ionel Dănciulescu să revină în Ștefan cel Mare și a avut deja o primă discuție cu fostul președinte al clubului.

FANATIK l-a contact pe Ionel Dănciulescu, care a vorbit în premieră despre reîntoarcerea la Dinamo, pe care nu o exclude, dar consideră că momentan echipa are nevoie de liniște și nu alte discuții de acest gen.

Unul dintre cei mai importanți jucători din istoria lui Dinamo a încercat să îi ajute pe „câini” din toate pozițiile, după ce a fost pe rând antrenor, director sportiv și președintele clubului.

Prima reacție a lui Ionel Dănciulescu despre revenirea la Dinamo: „Niciodată să nu spui niciodată! Dinamo nu se refuză!”

Ionel Dănciulescu a recunoscut că a avut o discuție telefonică cu Dusan Uhrin și nu exclude ca din vară să revină în Ștefan cel Mare, chiar dacă momentan este manager general al Academiei de Fotbal de la CS Dinamo: „M-a sunat un prieten comun de-al nostru și mi l-a dat pe mister la telefon! I-am urat baftă, mult succes și să salveze echipa. Asta e mai important acum, nu să vin eu. Să vin eu și să fac ce? E greu să vin în momentul ăsta, doar că în viață niciodată să nu spui niciodată!”, a spus „Danciu” în exclusivitate pentru FANATIK.

Deocamdată nu cred că se pune problema! Asta a fost singura discuție care a fost. M-a sunat un prieten comun. A fost și pe chestia că ‘Ce faci? Te întorci?’, dar nimic mai mult. Îi țin pumnii lui și băieților și DDB-ului. Nimic mai mult.

Repet, deocamdată echipa are nevoie de liniște și de rezultate! Nici nu trebuie să facem un subiect din asta pentru că nu are rost. Vom vedea ce va fi pe viitor, dar nu asta e important acum. Echipa trebuie să aibă liniște și să se salveze!

Ionel Dănciulescu: „Am lucrat foarte bine cu Bogdan Bălănescu! Știe ce însemnă Dinamo”

Prosport a scris că Ionel Dănciulescu ar vrea să revină la Dinamo alături de Bogdan Bălănescu, însă dinamovistul a refuzat să dea un răspuns direct, dar consideră că este un om foarte pregătit și care ar putea să ajute foarte mult clubul din Ștefan cel Mare.

„În viață am învățat niciodată să nu spun niciodată, iar Dinamo nu se refuză! Cu Bogdan Bălănescu am lucrat foarte bine la Dinamo, chiar dacă am avut anumite divergențe de opinie, dar nu am cum să recunosc că nu îi știu meritele și valoarea lui profesională.

El un tip ancorat și updatat la tot ceea ce înseamnă Dinamo și meseria pe care o face, o face foarte bine. Nu știu ce va fi, eu știu că acum este la Voluntari. Depinde și de el. Din păcate, drumurile noastre s-au despărțit. Nu am vorbit în ultimul timp cu el”, a concluzionat Danciu.

