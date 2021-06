Dusan Uhrin, interviu sincer pentru Fanatik: “Dinamo nu m-a plătit și nu există niciun plan”. Exclusiv

Antrenorul care a ţinut Dinamo în Casa Pariurilor Liga 1, Dusan Uhrin, a vorbit pentru FANATIK despre problemele cu care se confruntă clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare. Cehul nu este sigur că echipa mai poate supravieţui şi pentru asta le cere celor care conduc clubul un plan concret.

susţine că nu va lăsa Dinamo la greu, însă în acest moment nu este clar nimic la club şi lucrurile trebuie să se mişte foarte repede ca echipa să nu intre din nou într-o criză. Antrenorul a spus ce jucători şi-ar dori la echipă, însă în primul rând crede că este nevoie de un director general care să organizeze totul.

Dusan Uhrin, interviu cu cărțile pe față pentru FANATIK : ”A fost o perioadă foarte dificilă”

Dusan, cum a fost această perioadă pentru tine la Dinamo?

– A fost o perioadă foarte dificilă, să știi. Am jucat foarte multe meciuri, pentru că în primele 3 meciuri, unul a fost egal și două le-am pierdut. Apoi am început să câștigăm și să fie totul mai bine, dar tot timpul în acea lună și jumătate a fost greu pentru că prima dată am scăpat de o retrogradare directă, dar apoi ne-am străduit să nu ajungem la baraj, să avem suficiente puncte să fim în siguranță. Am trecut peste asta și a fost totul bine.

Se poate spune că ai făcut miracole la Dinamo. Puțini mai credeau că Dinamo se poate salva de la retrogradare…

– Da, nu a fost ușor deoarece startul a fost cu adevărat dificil pentru mine, primele trei meciuri, dar după aceea am schimbat sistemul și am început să jucăm mai bine și am salvat echipa.

“Eu vreau să continui dar trebuie să am un plan de la cei care sunt în acționariatul clubului”

Dar care a fost secretul să reușești să câștigi atâtea meciuri cu o echipă care nu mai reușea să bată pe nimeni?

– Am schimbat sistemul de joc, asta a fost cheia, am băgat pe teren cei mai buni jucători pentru acest sistem și am lucrat puțin la mentalitatea jucătorilor. Atitudinea fotbaliștilor s-a schimbat când am început să câștigăm. Jucătorii au început să creadă că pot să îndeplinească obiectivul, asta a fost foarte important. Primul plan a fost să scăpăm de retrogradarea directă.

Vei continua la Dinamo?

– Eu mai am contract un an, da. Eu vreau să continui dar trebuie să am un plan de la cei care sunt în acționariatul clubului, vreau să văd ceva atitudine pentru că trebuie rezolvate foarte multe probleme.

“În acest moment eu nu știu ca Dinamo să aibă vreun plan”

Cine e patronul până la urmă? Tu cu cine ții legătura?

– Sincer, e o situație foarte grea, nu suntem deloc pe drumul cel bun, asta este sigur. Și sincer nu știu dacă se va schimba situația sau patronul, trebuie să iasă cineva în față cu un plan pentru sezonul următor, în acest moment eu nu știu ca Dinamo să aibă vreun plan.

Cu cine vorbești despre un eventual plan, despre jucătorii care-ți trebuie?

– . O dată sau de două ori am vorbit cu Alex de la DDB (n.r. Alexandru Anghel), dar mie nu mi-a spus nimeni ce vor să facă. Voi vedea, după ce mă voi întoarce sigur trebuie să discutăm serios. Nu știu sincer ce vor sau ce plan au.

“Până acum am vrut să transfer niște jucători la Dinamo, nu ştiu dacă este posibil”

Dar tu cum te simți în această situație? Știi ce jucători vor rămâne, pe cine te poți baza, dacă poți să aduci alții în loc?

– Situația clar nu e normală. Dar sunt jucători care vor rămâne la Dinamo, până acum am vrut să transfer niște jucători la Dinamo, nu știu dacă este însă posibil. Sunt jucători din punctul meu foarte importanți pentru calitatea jocului, dar chiar habar n-am ce se va întâmpla.

Dar ai vorbit despre jucătorii de care ai nevoie?

– Da, da. Am vorbit. Dar nu pot aranja eu asta. Nu mă întreba pe mine dacă pot sau nu veni, pentru că nu ține de mine asta. Mario trebuie să se ocupe de asta. Problema este că nu se știe exact pe ce bani ne bazăm. Chiar nu știu ce vor face, ei au spus că vor aranja săptămâna aceasta și vom vedea dacă vor reuși să facă asta.

“Au promis că-mi vor da niște informații concrete în această săptămână și sper din tot sufletul că o vor face”

Ai vorbit cu jucătorii? Sunt jucători care n-ar mai vrea să se mai întoarcă din vacanță?

– Nu am vorbit încă cu ei, Mario vorbește cu jucătorii. Dar voi vorbi și eu cu ei înainte de reunire, asta în mod sigur. Chiar ne trebuie un plan exact pentru sezonul următor, asta este neapărat.

Sincer, dar tu crezi că în situația asta pe care tu o expui, Dinamo poate avea rezultate?

– Chiar nu știu, nu pot să-ți spun nimic, pentru că au promis că-mi vor da niște informații concrete în această săptămână și sper din tot sufletul că o vor face și va fi totul bine.

“Ne trebuie neapărat un director general, cineva care să începe să organizeze totul, să transfere jucători”

Ce trebuie să se întâmple la Dinamo pentru ca lucrurile să meargă bine în următorul sezon din punctul tău de vedere?

-Să se clarifice situația. Trebuie să se reconstruiască totul din punct de vedere tehnic, asta sigur. Și ceea ce tot repet, să ai un plan. Ne trebuie neapărat un director general, cineva care să începe să organizeze totul, să transfere jucători, să discute despre calitatea condițiilor de pregătire.

Dar despre Pablo Cortacero și ceea ce a făcut până în acest moment la Dinamo ce părere ai?

– Chiar nu știu ce să zic. Nu-l cunosc. Nu înțeleg de ce el vrea să se lupte pentru a conduce clubul, chiar nu pricep ce plan are. Nu pot să-ți spun absolut nimic pentru că nu știu.

“Fanii lui Dinamo trebuie să înțeleagă că este foarte dificil ca echipa să continue așa”

Ai un mesaj pentru fanii lui Dinamo?

– Este foarte dificil pentru ei pentru că ei au muncit din greu, au salvat financiar clubul cu banii strânși și sper să continue ei, dar va fi greu, trebuie să clarifice situația cu acești spanioli, acest lucru este foarte important de asemenea pentru Dinamo. Fanii lui Dinamo trebuie să înțeleagă că este foarte dificil ca echipa să continue așa pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla săptămâna viitoare, în 14 zile și așa mai departe. Și este foarte important să ai un plan. Dacă se vor rezolva niște lucruri atunci ne putem gândi și la performanță.

Care este programul echipei pentru pregătirea de vară?

– Pe 15 ne reunim, ne pregătim la Săftica și după aceea vom pleca o săptămână în Turcia, la munte, la Bolu, de pe 21 până pe 27 iunie.

“Ne trebuie fundași centrali, atacanți, un fundaș dreapta, pentru că trebuie să avem cel puțin 20 de jucători buni”

Pe ce posturi vrei să aduci jucători?

– Ne trebuie fundași centrali, atacanți, un fundaș dreapta, pentru că trebuie să avem cel puțin 20 de jucători buni pentru a putea face față în prima ligă. Jucători tineri găsim și chiar avem în propria curte unii buni, nu prea i-am folosit pentru că n-am vrut să risc, am introdus doar 1-2 pentru că eram prea aproape de retrogradare. Ei trebuie să înțeleagă că a fost important să mă bazez pe jucătorii cu experiență în acea perioadă. Și sper că ei vor munci și vor juca pentru că vreau să joc mai mult cu jucători tineri, dar depinde de ei, în funcție de cum se vor pregăti.

Ce s-a întâmplat cu Chindia? Mulți au comentat că ar fi trebuit să joci la victorie pentru că clubul ar fi primit mai mulți bani din drepturile TV, dar și pentru Conference League…

– Noi am vrut să câștigăm. Am avut trei ocazii mari de joc, dar ne-a fost teamă în ultimele 10 minute pentru că dacă pierdeam 1-0 puteam să ajungem la baraj și nimeni nu și-a dorit asta. Chiar nu înțeleg cum se poate gândi cineva la asta. Dinamo era aproape retrogradată când am venit și după aceea să vorbești de Conference League când tu n-ai un plan nici pentru sezonul care va începe în curând? Sunt mulți care văd în față numai bani, dar acești bani trebuie să-i produci, nu vin din cer. Trebuie să câștigi meciuri, să ai 11 jucători, nu avem fundași centrali, am doi Puljic și Ricardo Grigore, ne mai trebuie unul, ne trebuie musai atacanți. Dar să știi că n-am jucat la egal, am vrut să câștig.

“Nu, nu am fost plătit deloc. Și nu cred că a fost plătit cineva!”

Tu poți să-ți pui măcar în capul tău un obiectiv pentru următorul sezon?

– Acum nu.

Îl vezi pe Raul Albentosa la FCSB? A fost propus acolo.

– Am văzut asta în presă. Este posibil. Pentru el poate fi bine, este jucător profesionist, a ajutat-o pe Dinamo, am fost foarte mulțumit de el pentru că a jucat foarte bine și depinde de el. A fost până la urmă la Dinamo doar două luni. Albentosa ar fi vrut să rămână la Dinamo dar nu a fost plătit. Iar jucătorii joacă pentru bani. A avut și salariu mic și nu știu dacă a primit vreun ban.

Dar tu ai fost plătit în această perioadă?

– Nu, nu am fost plătit deloc. Și nu cred că a fost plătit cineva. Trebuie să-l întrebi pe Mario, dar mă îndoiesc că este cineva plătit.