Dusan Uhrin își felicită jucătorii după Dinamo – Voluntari 2-0: „Sunt fericit pentru ei, au meritat victoria!”

Dusan Uhrin a vorbit după victoria lui Dinamo cu FC Voluntari, scor 2-0, iar antrenorul „câinilor” este fericit pentru cele trei puncte obținute, însă se gândește deja la următoarele partide din play-out.

Tehnicianul ceh a ținut să îi felicite pe toți jucătorii „câinilor” pentru victorie, însă le atrage atenția elevilor săi că obiectivul echipei rămâne în continuare salvarea de la retrogradare, iar lupta e departe de a fi câștigată.

Dinamo s-a impus pentru prima dată după o pauză de trei luni, golurile „câinilor” fiind înscrise de Florin Bejan și de Adam Nemec.

Dusan Uhrin își felicită jucătorii după Dinamo – Voluntari 2-0

Dusan Uhrin și-a feliticat elevii după victoria lui Dinamo cu FC Voluntari și a vorbit despre următoarele meciuri ale „alb-roșilor”: „Sunt fericit pentru jucători, pentru că trei luni fără victorie, e o frustrare imensă.

Nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva în istoria mea. A fost un meci foarte greu și am avut răbdare. Am încercat să le transmit jucătorilor că trebuie să jucăm cu calm, fără mingi pe sus, pentru că adversarii au jucători înalți.

Nu am avut prea mult timp să ne antrenăm, am pregătit meciul teoretic. Nu am anticipat că vom avea foarte multe cornere. Jucăm prea mult lateral și nu e de ajuns să atacăm poarta”.

„Programul e un dezastru pentru echipe!”

„Pentru jucători e foarte greu, pentru că nu au câștigat de trei luni. Sunt fericit pentru ei, au meritat această victorie.

Știam ceva despre preot, și eu am fost mirat, dar fanii lui Dinamo fac orice pentru succesul nostru. A fost o greșeală a lui Eșanu, dar a apărat bine astăzi. Aveam și nevoie să avem noroc”, a continuat Dusan Uhrin.

„Sunt fericit, dar e doar o victorie, trebuie să muncim și să fim mai buni decât acum. Jucăm la trei zile, deci e foarte dificil, iar programul e un dezastru pentru echipe. Jucăm la trei zile ca echipele de Champions League. Nu ne vom relaxa după victorie”, a mai spus tehnicianul ceh.

