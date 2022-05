Dusan Uhrin, la momentul adevărului: “Dinamo nu mai are nimic, doar suporteri! Cum să îţi cheltui toţi banii pe 54 de jucători?”. Îl distruge pe Iuliu Mureşan

Dinamo a retrogradat pentru prima dată în istorie. în faţa celor de la U Cluj în faţa unui stadion plin, care spera la o revenire spectaculoasă. Dar, Dinamo va juca în liga secundă în sezonul viitor.

Dusan Uhrin, la momentul adevărului: “A fost oribil”

Antrenorul lui Dinamo, , a dat cărţile pe faţă după meci şi a spus că echipa nu are în acest moment nimic în afară de suporteri: nu mai are stadion, nu mai are jucători şi nu mai are antrenor:

“A fost oribil. Nu am marcat decât o singură dată. Nu este de ajuns pentru noi. Au fost două luni şi jumătate foarte dificile pentru mine, de la început până la sfârşit. Am vrut să ajut, dac nu a fost de ajuns.

Am contract doar pentru prima ligă şi nimeni nu a discutat cu mine pentru Liga 2. Nu ştiu ce se va întâmpla pentru că 17 jucători o să îşi încheie contractul. Este aproape imposibil. Trebuie schimbat totul.

“La Dinamo nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu avem director, nu avem jucători, nu mai este antrenor. Există doar suporteri”

Sper că echipa va exista, dar în acest moment Dinamo are doar suporteri. Pentru mine, este o catastrofă că am retrogradat. Nu vreau să spun ce s-a întâmplat. Muncesc de 25 de ani în fotbal şi am aproape 450 de meciuri în prima ligă.

Nu am fost niciodată într-o asemenea situaţie la un club. La Dinamo nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu avem director, nu avem jucători, nu mai este antrenor. Există doar suporteri, nu mai aveţi stadion, nu ştiu dacă aveţi sau nu Săftica, nu ştiu unde o să joace echipa. Nu ştiu ce va fi”, a spus Uhrin.

“Dar nu am vorbit cu cei din conducere şi nu ştiu dacă vom vorbi”

Antrenorul a pus tunurile pe conducere, spunând că este imposibil să cheltui toţi banii pe 54 de jucători şi tot să retrogradezi. Uhrin s-a referit şi la Murşan, pe care l-a dat dispărut din urmă cu o lună:

“Nu i-am simţit pe jucători că erau concentraţi să îşi găsească alte echipe. Dar i-am întrebat pe unii jucători pe care i-am simţit, dar mi-au spus că nu se gândesc la asta. Au luptat, dar nu este destul. Cred că am pierdut locul în prima ligă în urmă cu şase luni.

E imposibil să obţii doar 5 victorii în 30 de meciuri. Să schimbi 54 de jucători. Cum poţi să construieşti o echipă? Nu am adus niciun jucător. Clubul trebuie să aibă un plan, să îl văd şi eu.

Dar nu am vorbit cu cei din conducere şi nu ştiu dacă vom vorbi. Nu înţeleg un lucru: cum poţi să îţi cheltui toţi banii pentru 54 de jucători şi tot să retrogradezi?

“Poate trebuia să fiu mai puternic cu preşedintele. El nu a mai fost de o lună pe aici”

Nu am contract, nu am discutat cu nimeni. Trebuie să mă gândesc ce am făcut greşeli. Poate trebuia să fiu mai puternic cu preşedintele. El nu a mai fost de o lună pe aici.

Am discutat de două ori la telefon de nişte jucători, dar asta nu e… Trebuie să merg acasă, să mă gândesc ce voi face. Nu ştiu ce voi face acum”, a spus Uhrin la final.

Pentru Dinamo va urma o reorganizare totală. Majoritatea jucătorilor vor pleca de la echipă, iar Dusan Uhrin are şanse minime să continue şi în liga secundă. În acest moment este pus în pericol viitorul clubului.