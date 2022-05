Dusan Uhrin, mesaj pentru jucători înaintea barajului Dinamo – U Cluj: ”Tot repet niște cuvinte-cheie: focus, realitate, concentrare”

Prima manșă în duelul de menținere/promovare în Casa Pariurilor Liga 1 se va disputa la Cluj în 21 mai, returul urmând să aibă loc în Capitală, la 29 mai.

Dinamo – U Cluj, barajul care l-a acaparat pe Dusan Uhrin

În săptămâna în care Dinamo a fotbalului românesc cu U Cluj, antrenorul Dusan Uhrin a declarat că gândul îi stă numai la acest baraj și nu a vrut să discute despre viitorul său pe banca ”câinilor”.

”Și când jucam eu fotbal, și când antrenam la începutul carierei în meciuri eliminatorii, nu mi-a păsat niciodată de locul unde jucam primul meci. Niciodată n-am ținut de aceste detalii. Psihic, poți pierde din concentrare. Eu zic că avem șanse 50-50 la sută în această ‘dublă’.

Realitatea este că jucăm cu U Cluj, eu mă focusez pe realitate, nu pe iluzii, nu pe ‘Ce-ar fi fost dacă…?’. Acum, ne concentrăm pe realitate, suntem la baraj, trebuie să câștigăm, pentru ca Dinamo să continue în Liga 1. Repet, sunt șanse 50-50, nu există o favorită.

Vorbim de realitate, nu de istorie, de ceea ce ai fost ieri, alaltăieri, acum mai mulți ani. Dacă ne considerăm învingători deja, riscăm să pierdem. Tot repet niște cuvinte-cheie: focus, realitate, concentrare. Echipa mea e pregătită în orice moment, sper să fie bine la ora meciului, fără accidentări și pregătită pentru orice detaliu al partidei”, a declarat Uhrin, pentru .

Cehul, încrezător după seria bună a ”câinilor”

Tehnicianul ceh s-a ferit să facă promisiuni înaintea , dar a ținut să aprecieze evoluțiile jucătorilor săi în ultimele meciuri din play-out, când au obținut trei victorii și o remiză.

”Am avut probleme la început, dar situația s-a reglat la toate capitolele. Acum, din toate punctele de vedere, jucătorii sunt, cred că așa e, cu mintea doar la duelurile de baraj. Și ei știu că șansele sunt egale, intrăm să jucăm bine, să marcăm mai mult ca adversarul în fiecare meci.

E vorba de focus pentru acest obiectiv. Ce să promit? Ideea e simplă: Dinamo trebuie să încheie bine această ‘dublă’ de baraj, adică să continue în Liga 1. Nimeni nu ne asigură asta în afara muncii noastre.

Pot spune că sunt mai încrezător, am câștigat câteva meciuri, am adunat o serie bună, dar istoria nu mai e conectată la ceea ce am făcut până acum. Urmează două meciuri total distincte, Dinamo nu a mai fost în postura asta, jucătorii trebuie să fie concentrați pentru aceste două meciuri. Atât”, a continuat el.

Uhrin, deranjat de discuțiile negative de la Dinamo

Dusan Uhrin nu se gândește la ce se va întâmpla din sezonul viitor, preferând să fie concentrat pe meciurile cu U Cluj, mai ales că la Dinamo tot timpul au apărut probleme în momentele favorabile.

”Le-am spus jucătorilor că nu va fi ușor, să nu se gândească la faptul că e echipă de ligă inferioară. Avem un respect mare pentru U Cluj. Nu teamă, ci respect, pentru că este o echipă ce ne poate crea probleme. Am urmărit situația de acolo, am citit, dar eu știu mai bine ce este la Dinamo. Dinamo este obișnuită cu scandalul, așa că nu știu cum e la alții.

La Dinamo mereu apar noutăți, sunt discutate, sunt amplificate, m-am obișnuit. Și de multe ori se scriu lucruri negative, m-am obișnuit și cu asta, dar situația se poate schimba în viitor. Mai întâi, focus pentru baraj, mai vorbim după.

Am vorbit de zece ori până acum, totul depinde de acest baraj. Vom face totul ca să câștigăm, sper că va fi bine. Apoi avem timp să discutăm, vom avea toate datele problemei. N-am avut nicio discuție vizavi de viitorul jucătorilor, ce lot ar putea fi din vară, cine să mai vină, ce se va întâmpla cu mine. Vorbim strict de baraj, atât, focus și concentrare”, a încheiat Uhrin.