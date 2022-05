Dinamo a fost îngenuncheată de în primul meci din barajul pentru menţinerea-retrogradarea din Casa Pariurilor Liga 1. Remacle şi Boiciuc au înscris golurile unei victorii pentru “Şepcile roşii”.

Dusan Uhrin nu cedează după înfrângerea cu U Cluj: “Mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul”

Dusan Uhrin a declarat la finalul meciului că echipa sa mai are 90 de minute să întoarcă rezultatul, spunând că jucătorii trebuie să demonstreze pe teren:

“Nu am fost agresivi încă de la început. Nu este un rezultat prea bun pentru noi. În a doua repriză am început să jucăm mai bine, dar nu am reuşit să înscriem. Era important să înscriem.

Mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul. Trebuie să întoarcem rezultatul. A fost un discurs mai dur la pauză, am început bine în partea a doua, dar nu am marcat.

“Nu prea am simţit atmosfera că eram concentrat pe meci”

E 2-0, mai avem un meci acasă. Două bare nu ajung. A fost dificil, U Cluj a jucat bine. Acum trebuie să ne revenim, să întoarcem. Vorbesc între ei, dar jucătorii trebuie să demonstreze pe teren.

Nu prea am simţit atmosfera că eram concentrat pe meci. Este clar că trebuie să fim mai agresivi în retur, să avem o altă atitudine”, a spus Uhrin la final.

Dinamo trebuie să câştige la trei goluri diferenţă!

este cu un pas în liga secundă. “Câinii” au nevoie de o victorie la trei goluri diferenţă pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare pentru a rămâne în Casa Pariurilor Liga 1.

Înaintea meciurilor de baraj, FRF a anunţat că regula golurilor în deplasarea a fost abolită, astfel, chiar dacă U Cluj va marca în retur, golul nu va avea o valoare dublă, cum se întâmpla până în acest sezon.

Confruntarea retur va avea loc pe stadionul Dinamo, duminică, 29 mai. Poate fi ultimul meci din istorie pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, care urmează să fie demolat şi reconstruit.