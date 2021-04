Dusan Uhrin, primul interviu după revenirea la Dinamo: „Aici mi-am relansat cariera, eram dator să răspund prezent”. Exclusiv

Dusan Uhrin a revenit pe banca tehnică a lui Dinamo la aproape un an după ce fusese demis și spune că avea o datorie morală de a ajuta clubul să iasă din situația dificilă în care se află pentru că în „Ștefan cel Mare” și-a relansat cariera.

Cehul s-a întors miercuri la Dinamo și a semnat un contract pe un an și jumătate cu formația din Ștefan cel Mare. Antrenorul de 53 de ani a acceptat un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO în care a motivat de ce acceptat să revină în Ștefan cel Mare într-o situație atât de complicată, fiind convins că va reuși să salveze echipa cu ajutorul jucătorilor.

Acesta a dezvăluit ce le-a spus fotbaliștilor zilele acestea, cine l-a contactat ca să vină la Dinamo și de ce a refuzat alte oferte.

Dusan Uhrin, primul interviu după revenirea la Dinamo: „Aici mi-am relansat cariera, așa că eram dator să ajut acum”

Dusan, cum de te-ai întors la Dinamo?

– Sincer, aflasem despre situația în care se află Dinamo, știam că e una extrem de dificilă, suporterii din DDB m-au contactat și le-am spus că-i ajut! M-au contactat liderii DDB Nicu (n.r. Tararache) și Elias (n.r. Bucurică).

De ce România, din nou?

– Sincer, eu am avut alte oferte din alte țări mai îndepărtate și nu am vrut să merg acolo, am avut una și de la Poli Iași, dar am refuzat-o pentru că am vrut să mă întorc la Dinamo, să salvez echipa și să încercăm să câștigăm Cupa.

Ce înseamnă Dinamo pentru tine?

– Am avut o perioadă foarte bună prima jumătate de an pe care am petrecut-o aici, suporterii sunt fantastici și am revenit pentru ei. Crede-mă, dacă nu erau ei, nu veneam.

Dar nu ți-e teamă să vii chiar acum, situația este mult mai grea decât sezonul trecut când ai plecat?

– Da, știu că este foarte greu, dar trebuie să fiu onest. În sezonul trecut, Dinamo m-a ajutat să-mi relansez cariera, așa că acum eram dator să spun prezent și să ajut eu la rândul meu, să pun umărul la salvarea echipei. Știu că nu va fi ușor, dar pas cu pas vom reuși să-i facem pe jucători să dea mai mult pe teren decât înainte.

Ai vorbit cu jucătorii zilele astea?

– Am vorbit cu o parte dintre ei individual, nu am avut atât de mult timp la dispoziție, sunt aici de două zile și mâine avem meci, ușor, ușor o să reușesc să vorbesc cu toți. Cel mai important este să înțeleagă că trebuie să joace și să fie mai atenți decât au făcut-o până acum, pentru că au fost multe meciuri pe care Dinamo le-a pierdut și vreau să schimbăm această situație și să urcăm în clasament.

Dusan Uhrin știe cum poate salva Dinamo: „Trebuie să începem totul de la zero”

Ce le-ai spus jucătorilor?

– Le-am spus că începem de la zero. Să uite ce s-a întâmplat, e istorie, noi trebuie să începem să dăm mai mult ca să reușim și rezultate mai bune. Dar vom vedea.

De ce crezi că jucători ca Fabbrini sau Ahmed Bani, care era supranumit perlă în perioada ta, n-au mai reușit să facă diferența pe teren în ultima perioadă?

– Nu știu. Chiar nu știu. Am vorbit puțin cu Fabbrini, el mâine nu poate juca, e suspendat. Chiar nu știu ce s-a întâmplat, nu avem timp să ne gândim la ce a fost, noi acum avem 9 meciuri, 9 finale în timp de o lună și pentru noi ăsta e targetul. Este clar că trebuie să ne îndeplinim obiectivul și trebuie să-i fac pe jucători să dea totul pe teren pentru Dinamo.

Promisiunea lui Dusan Uhrin: „«Luptă» va fi cuvântul de ordine la Dinamo”

Îl faci și pe Nemec să regăsească golul? E slovac și tu știi limba…

– Hahaha… sper ca toată lumea să regăsească plăcerea de a băga mingea în poartă, este chiar mai important decât a fost vreodată la Dinamo pentru că situația e destul de complicată. Știi ce le cer? LUPTĂ, LUPTĂ, LUPTĂ, ăsta va fi cuvântul de ordine la Dinamo. Să lupte pe teren pentru a salva echipa.

Care crezi că e cea mai mare problemă la Dinamo în momentul ăsta?

– Sincer, nu vreau să vorbesc despre probleme pentru a nu le amplifica și a crea altele mai mari. Asta e realitatea. Trebuie să ne concentrăm, să ștergem tot ce a fost cu buretele și să jucăm fotbal.

Cum crezi că va fi meciul cu Astra? Puteți să faceți un rezultat mai bun decât în Cupă?

– Vom vedea vineri. Am lucrat tactic astăzi, teoretic și practic, și vom vedea dacă au înțeles ce le cer și dacă vor fi pregătiți pentru un meci mai bun decât cel din Cupă.