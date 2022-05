Dușan Uhrin resimte din plin presiunea posibilei retrogradări a lui Dinamo: „Nu mă simt prea bine. Nu vreau să le frâng inimile fanilor”

Dinamo are nevoie de o minune pentru a rămâne în Casa Pariurilor Liga 1. „Câinii roșii” trebuie să întoarcă rezultatul de pe Cluj Arena, acolo unde ardelenii s-au impus cu 2-0. Dușan Uhrin resimte o presiune uriașă înaintea returului din Ștefan cel Mare, programat duminică, 29 mai, de la ora 21:00. Partida .

Dușan Uhrin, cu sabia deasupra capului. Temerile cehului înaintea de returul Dinamo – Universitatea Cluj

Roș-albii își joacă astfel ultima șansă de a rămâne în Casa Pariurilor Liga 1. Pentru acest lucru, fotbaliștii lui Uhrin sunt motivați cu prime de zeci de mii de euro, iar .

„Nu suntem bine pentru că am pierdut ultimul meci, dar am încercat să repar ce nu a mers la Cluj. Trebuie să luptăm mai mult, nu a fost suficient. Prima repriză a fost dezastruoasă. Sper să dăm maximum, nu știu de ce nu am luptat la Cluj.

Realitatea este că toată lumea trebuie să facă mai mult, dacă vrem să rămânem în prima ligă. Cred că adversarii vor juca pe contraatac. Trebuie să jucăm cu siguranță, dar în același timp să înscriem minimum două goluri în timpul regulamentar.

Nu e o situație deloc bună pentru istoria acestui club, dar sper că vom depăși această perioadă. Nu mă simt prea bine, dar trebuie să dăm maximum. Am avut multe momente de presiune în cariera mea, nu e cel mai dificil moment. Nu vreau să le frâng inima fanilor dinamoviști.

Pot să dorm, dar nu așa bine, ma gândesc numai la acest meci. Jucătorii sunt un pic emoționați, dar noi suntem vinovați pentru această situație. Trebuie să rămânem concentrați. Dacă voi fi emoționat sau nervos, va fi foarte rău pentru noi.

Am vorbit cu fanii, cu câțiva lideri de la DDB. E normal să pună presiune, vor ca echipa să rămână în Liga 1. Nu cred că e momentul acum să ne gândim la bani, trebuie în primul rând să ne salvăm de la retrogradare. Nu joacă banii, trebuie să avem atitudine.

Trebuie să recunosc că a fost mai greu decât mă așteptam atunci când am semnat cu Dinamo. Nu vorbesc despre viitorul meu, am contract cu Dinamo, sunt concentrat acum doar pe meciul de duminică. Mereu am lucrat sub presiune aici. Așa e la Dinamo, iar jucătorii trebuie să înțeleagă și ei acest lucru, că sunt mereu sub presiune”, a declarat Dușan Uhrin, înainte de Dinamo – U Cluj.

Christian Irobiso este optimist: „Așteptăm un miracol”

Dinamo are nevoie de o victorie la minim trei goluri diferență pentru a rămâne în Casa Pariurilor Liga 1 sau la două goluri diferență pentru a împinge meciul cu U Cluj în prelungiri.

„Toţi suntem conştienţi de situaţia neplăcută în care ne aflăm, dar încercăm să fim concentraţi pentru meciul de duminică. Actuala situaţie nu este uşoară, dar încercăm să ne concentrăm. Acesta este fotbalul şi sperăm într-un rezultat pozitiv duminică.

Credem în şansa noastră, că putem să întoarcem situaţia. Nu cred că rezultatul din tur a fost cel corect, pentru că noi am avut foarte multe ocazii, dar în fotbal ai nevoie şi de noroc. Nu este imposibil să marcăm trei goluri, totul este posibil în fotbal. Aşteptăm un miracol duminică”, a declarat Christian Irobiso.

Sâmbătă, 28 mai, cu o zi înaintea meciului decisiv al „câinilor”, atacantul nigerian va împlini 29 de ani și nu vrea să își strice aniversarea.

„Ne-am concentrat în această săptămână şi am muncit bine la antrenamente, pentru că ştim că nu va fi un meci uşor. Nu vreau să mă gândesc la situaţia în care nu am reuşi să rămânem în Liga 1, suntem într-o situaţie dificilă. Le înţeleg nemulţumirea suporterilor. Mâine este ziua mea şi am nevoie de un cadou duminică. Rămânerea în Liga 1 ar fi un cadou potrivit pentru mine”, a adăugat Irobiso.