Dusan Vlahovic la Juventus! Povestea fabuloasă a transferului-record al iernii în Serie A! Un penalty ratat l-a mutat de la Steaua Roşie Belgrad la Partizan

Juventus vrea să revină pe primul loc în Serie A, după ce Inter a oprit hegemonia torinezilor cu nouă titluri de campioană a Italiei, în perioada 2012-2020. Dusan Vlahovic este ţinta formaţiei din Torino, iar transferul urmează să fie realizat cât de curând. Suma, record pentru în Italia, este cifrată la 75.000.000 de euro.

Dusan Vlahovic are o poveste fauloasă din perioada junioratului. Cum a trecut de la Steaua Roşie Belgrad la Partizan

Născut în Belgrad, pe 28 ianuarie 2000, Dusan Vlahovic a făcut primii paşi în fotbal la şcoala de fotbal “Altina Zemun”, ca mai apoi să ajungă la OFK Belgrad. În 2014, la 14 ani, viitorul fotbalist al lui Juventus a dat probe la Steaua Roşie Belgrad, totul la îndemnul tatălui său.

Dusan Vlahovic a ratat o lovitură de la 11 metri, iar Steaua Roşie Belgrad a refuzat să-l cumpere. Partizan Belgrad a intrat pe fir şi i-a dat o lovitură marii rivale din campionat.

“Am jucat un meci pentru Steaua Roşie şi am ratat un penalty. Apoi, după scurt timp, au refuzat să mă cumpere. Atunci a venit invitaţia de la Partizan. Şase luni mai târziu, am jucat împotriva Stelei şi am marcat patru goluri în acel meci”, a dezvăluit Dusan Vlahovic într-un interviu.

Povestea este şi mai interesantă, mai ales că oficialii celor de la Steaua Roşie Belgrad au început să-i întrebe pe rivali unde l-au găsit pe puşti. Jurnaliştii de la Blic au dezvăluit discuţia purtată între cele două tabere.

“De unde l-aţi adus pe puştiul ăsta?”, au întrebat şefii de la Steaua Roşie Belgrad. Răspunsul i-a lăsat cu gura căscată. “Ei bine, de la voi”. După câteva luni, Dusan Vlahovic a semnat primul contract profesionist cu Partizan Belgrad, la doar 15 ani.

Juventus l-a vrut pe Dusan Vlahovic încă din 2016

Pe 21 februarie 2016, Dusan Vlahovic a debutat în prima ligă a Serbiei, într-un meci cu OFK Belgrad. Astfel, puştiul devenea cel mai tânăr debutant din istoria lui Partizan Belgrad, iar după scurt timp a intrat în atenţia marilor cluburi din Europa.

Arsenal, sau Anderlecht s-au interesat de preţul lui Dusan Vlahovic, iar presa din Anglia susţinea că Partizan Belgrad ar accepta în jur de 2.500.000 de euro. Cu toate acestea, sârbii au refuzat toate ofertele care au venit pentru noua perlă a echipei.

A stat pe bară un sezon, după ce a semnat cu Fiorentina

În iunie 2017, Fiorentina anunţa oficial transferul lui Dusan Vlahovic, după ce atacantul jucase 27 de meciuri pentru Partizan Belgrad. Cu toate acestea, jucătorul nu a putut să plece imediat în Italia. “Transferul se va face doar când Dusan va împlini 18 ani. Până atunci rămâne jucătorul nostru”, explica Miloš Vazura, directorul general al lui Partizan Belgrad.

Pe 28 ianuarie 2018, când a împlinit 18 ani, Dusan Vlahovic a putut să plece la Fiorentina, după ce italienii au plătit… 1.950.000 de euro. Ajuns în Italia, jucătorul a trebuit să aştepte sezonul 2018-2019 pentru a avea drept de joc, aşa că stagiunea 2017-2018 rămâne fără niciun meci oficial jucat de atacantul sârb.

Dusan Vlahovic a debutat în Serie A, pe 25 septembrie 2018, când a jucat 6 minute în Inter – Fiorentina 2-1. Apoi, sârbul a mai jucat alte 9 meciuri în prima ligă din Italia, fără să marcheze. În tot acest timp, atacantul făcea furori la Fiorentina Primavera, unde a înscris 19 goluri în 21 de meciuri.

În sezonul următor, Dusan Vlahovic a început să înscrie şi în Serie A, unde şi-a deschis contul cu o dublă în Cagliari – Fiorentina 5-2. La finalul stagiunii 2019-2020, sârbul avea 8 goluri înscrise în 34 de meciuri. Explozia a venit în sezonul 2020-2021, când a marcat 21 de goluri în 40 de meciuri, iar forma uluitoare a continuat şi în actuala stagiune, cu 20 goluri în 24 de meciuri.

Ce contract va avea Dusan Vlahovic la Juventus

În următoarele ore va fi oficializat transferul lui Dusan Vlahovic, iar Juventus va plăti 75.000.000 de euro în schimbul atacantului de la Fiorentina. Conform presei din Italia, sârbul va semna un contract valabil până în vara lui 2027 şi va avea un salariu de 7.000.000 de euro pe an la “Bătrâna Doamnă”.