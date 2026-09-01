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Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani) a anunțat că nu se va putea baza pe Dylan Batubinsika (30 de ani) și Dennis Politic (26 de ani) pentru derby-ul cu Dinamo, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30. Cu probleme medicale se confruntă și Valentin Crețu (37 de ani), care este incert pentru următoarele meciuri.

Dylan Batubinsika va rata derby-ul Dinamo – FCSB

În conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș din Cupa României Betano, care se va disputa miercuri, de la ora 21:30, Marius Baciu a anunțat că Dylan Batubinsika și Dennis Politic se confruntă cu leziuni musculare și vor lipsi pentru o perioadă mai lungă, în timp ce Valentin Crețu are o problemă la spate și este incert pentru următoarele partide, inclusiv derby-ul cu Dinamo.

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„Avem multe lucruri de luat în vedere și niște probleme medicale. Vom vedea și după antrenamentul de astăzi (n.r. marți) cum vor sta lucrurile. Avem două probleme musculare destul de mari, o să lipsească pentru o perioadă mai lungă de timp doi jucători, Batubinsika și Politic, au două leziuni musculare de ultim moment.

Chiar și Vali Crețu are o problemă la spate, vom vedea după antrenament dacă ne vom putea baza pe el. Cel mai important e să ne recuperăm jucătorii, să nu avem probleme medicale și vedem cum alcătuim primul 11 mâine și jocul cu Dinamo, care chiar nu contează deocamdată”, a spus tehnicianul. .

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Cum a comentat Marius Baciu tensiunile de la FCSB

Săptămâna premergătoare meciului cu UTA a fost una cu probleme pentru FCSB și s-a încheiat cu , în timp ce . Marius Baciu a negat însă existența unor tensiuni. „E OK, nici înainte n-a fost… S-au creat multe lucruri artificiale, n-a fost nicio tensiune extraordinară, ce s-a zis de mine și Tănase. Exclus, noi ne-am respectat și respectăm toți jucătorii, nu există așa ceva. Mai sunt discuții, mai intră mai tare, mai reproșează, se mai vaită, așa e la fotbal.

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Probleme mari, nu. Lipsa de rezultate sau ultimele două rezultate sau multe momente în care n-am arătat foarte bine, normal că duc la niște momente de neîncredere. Dar avem mare încredere în jucătorii pe care îi avem, talentați, care chiar au calitate foarte bună. Jucătorii se antrenează foarte bine, concentrați, conștienți de ce am greșit. Am avut foarte multe greșeli individuale, asta va trebui să reglăm”, a declarat antrenorul.