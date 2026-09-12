Dylan Batubinsika pleacă din România! Vestea primită de fundașul de la FCSB

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FCSB va rămâne fără Dylan Batubinsika în următoarea pauză dedicată echipelor naționale. Fundașul central a fost convocat de Sébastien Desabre la reprezentativa RD Congo. Stoperul se va prezenta la lot la finalul lunii septembrie, iar cantonamentul „Leoparzilor” este programat în perioada 28 septembrie – 6 octombrie.

Probleme pentru FCSB! Dylan Batubinsika pleacă la națională. Cât va lipsi fundașul

Batubinsika face parte dintr-un lot în care se mai regăsesc nume precum Chancel Mbemba, Joris Kayembe sau Steve Kapuadi. Conform programului anunțat odată cu lotul, RD Congo va disputa două meciuri amicale cu Uganda. Prima partidă este programată pe 2 octombrie, iar revanșa va avea loc trei zile mai târziu, pe 5 octombrie.

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Batubinsika a avut probleme în acest start de sezon. Fundașul a suferit recent o accidentare musculară și a ratat meciurile FCSB cu FC Argeș și Dinamo. . Nu va rămâne însă mult timp în România, întrucât la finalul lunii septembrie va pleca în cantonamentul echipei naționale.

FCSB rămâne fără Batubinsika în plină criză a fundașilor!

Batubinsika s-a impus rapid în primul „11” după Congolezul a fost integralist în cinci etape consecutive de SuperLiga, cu Farul, Sepsi, FC Botoșani, CFR Cluj și UTA. În plus, Siyabonga Ngezana este accidentat și nu va mai evolua în 2026, iar Mihai Popescu se află în recuperare.

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Și în trecut, FCSB a avut bătăi de cap din cauza convocărilor jucătorilor africani. Siyabonga Ngezana a fost chemat în repetate rânduri la naționala Africii de Sud, inclusiv pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale, în timp ce Joyskim Dawa a revenit în circuitul naționalei Camerunului. Deplasările sunt lungi, iar fotbaliștii ajung de multe ori mai târziu în pregătirea echipei de club.