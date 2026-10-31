Dylan Batubinsika, pus la zid după ce a cerut să plece de la FCSB: „Cum să faci așa ceva?”

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Dylan Batubinsika a ajuns în centrul unei dezbateri aprinse după discuțiile privind viitorul său la FCSB. Fundașul central a fost analizat de Vivi Răchită, Marius Mitran și Mihai Stoichiță, iar concluziile nu au fost deloc favorabile fotbalistului. În timp ce Răchită îl consideră abia a patra opțiune pentru defensiva lui Laurențiu Reghecampf, Stoichiță a criticat vehement ideea că statutul de internațional i-ar putea garanta unui jucător un loc de titular.

Dylan Batubinsika, criticat dur de Vivi Răchită! „Cred că este al patrulea fundaș la FCSB”

Situația lui Dylan Batubinsika la FCSB a devenit tot mai complicată după schimbările produse pe banca tehnică a roș-albaștrilor. Fundașul central, care a beneficiat de mai multe apariții ca titular la începutul sezonului, a pierdut teren în ierarhia defensivei odată cu instalarea lui Laurențiu Reghecampf.

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Vivi Răchită a analizat situația lui Batubinsika și a explicat de ce nu îl vede . Fostul fundaș consideră că internaționalul congolez are calități și experiență, însă nu a reușit să se impună suficient pentru a deveni indispensabil. Mai mult, .

„La început a venit și a jucat titular. Oricine joacă fundaș central cu Dawa, cu excepția lui Chiricheș, care a încercat să-l cizeleze puțin, trebuie să fie atent la poziționările lui, la pasele pe care le dă și la intrările la limita regulamentului. Batubinsika, jucător de echipă națională, se vede că are o știință a jocului, dar nu mi se pare un jucător… După părerea mea, cred că este al patrulea fundaș la FCSB acum. Primii doi sunt titularii cu care joacă Reghe, Duarte și Dawa. A venit și Mihai Popescu, a treia opțiune, iar abia apoi este Batubinsika. Cred că va pleca”, a spus Vivi Răchită.

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Marius Mitran explică nemulțumirea lui Dylan Batubinsika: „Are așteptări să fie titular”

Marius Mitran a venit cu o posibilă explicație pentru nemulțumirea fundașului. Analistul a pus accentul pe statutul de internațional al lui Batubinsika și pe ambițiile acestuia de a avea un rol important și la echipa de club.

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În opinia lui Mitran, participarea la Cupa Mondială din această vară ar putea influența așteptările jucătorului, care nu este mulțumit cu statutul de rezervă: „El, jucând la Mondiale în această vară, are așteptări să fie titular și la echipa de club. Poate cu ideea asta merge înainte și de aceea nu îi place statutul din prezent”, a adăugat Marius Mitran.

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Mihai Stoichiță a răbufnit în cazul Batubinsika: „Ce argumente are să impună că trebuie să joace mereu?”

Cea mai vehementă reacție a venit din partea lui Mihai Stoichiță. Oficialul FRF a contestat ideea că un fotbalist ar putea pretinde să fie titular meci de meci doar pentru că evoluează la o echipă națională. Stoichiță a făcut o comparație cu experiența sa de selecționer al statului Panama și a subliniat că nici măcar participarea la un turneu final mondial nu ar trebui să-i ofere unui jucător dreptul de a impune condiții privind prezența în primul unsprezece.

Acesta a pus sub semnul întrebării argumentele pe care Batubinsika le-ar putea invoca pentru a solicita un asemenea statut: „Batubinsika, ăsta, ce argumente are să impună el să joace mereu? Panama, echipa pe care am antrenat-o, a fost de două ori la Mondiale, cu alții. Nu cred că este vreun jucător de acolo, care a fost la Mondial, care să poată pune o clauză în contract ca să fie titular la echipa de club. Nu se face așa ceva. Ce argumente are ca să spună că trebuie să fie titular meci de meci, fără niciun fel de condiție?”, a intervenit Mihai Stoichiță.