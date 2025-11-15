Dzeko se dă mare și tare, dar n-ar trebui să-i sperie pe tricolori! Căpitanul Bosniei nu s-a aflat niciodată în situația actuală

ADVERTISEMENT

Edin Dzeko este socotit principalul pericol pentru naționala României. Fotbalistul de 39 de ani are în spate o carieră fabuloasă, dar la momentul actual traversează cea mai slabă perioadă din activitatea sa.

Edin Dzeko nu a marcat niciun gol în Serie A, în acest sezon

A semnat în vară cu Fiorentina, a treia echipă din Serie A pentru care joacă, după AS Roma și Inter Milano, echipă antrenată acum de Cristi Chivu.

Doar că, așteptările vizavi de transferul său nu sunt nici pe departe cele scontate. După 11 etape disputate în Serie A, Dzeko nu are niciun gol marcat. Iar echipa sa este pe ultimul loc în clasamentul din Italia.

Acesta este, practic, singurul sezon din cariera sa, începută în 2023, în care Edin Dzeko nu a marcat niciun gol în campionat. După 22 de ani este pe zero la reușite, în competițiile interne.

Bosniacul a jucat în zece meciuri, însă în majoritatea a fost rezervă. Titular indiscutabil la națională, rezervă la echipa de club. Dzeko a punctat de trei ori pentru Bosnia în această toamnă și pentru Fiorentina a dat un singur gol. Atacantul veteran a marcat în Conference League, în meciul dintre Rapid Viena și Fiorentina, scor 0-3. Este singurul lui gol pentru echipa de club în acest sezon competițional.

Căpitanul Bosniei are 71 de reușite la națională

Altfel, Dzeko este un monstru al fotbalului european și mondial. La națională, el are 71 de goluri în 144 de meciuri. Mai mult decât toți componenții lotului lui Mircea Lucescu, care totalizează 69 de goluri la prima reprezentativă.

Edin Dzeko are o carieră impresionantă pe traseul Željezničar Sarajevo – Teplice – Ústí nad Labem – VfL Wolfsburg – Manchester City – Manchester City – AS Roma – Inter Milano – Fenerbahce – Fiorentina.

A totalizat 906 meciuri și 385 de goluri la echipele de club, care, plus cele de la națională, îl duc peste granița a mai mult de 1000 de meciuri și 450 de goluri în carieră.

Dzeko a jucat peste o 1.000 de meciuri în carieră

Dzeko, care a participat cu naționala Bosniei la CM 2014, singura Cupă Mondială din istoria adversarei de azi a României, visează să bifeze un record unic în fotbalul din țara sa.

„Avem două meciuri pe care le considerăm ca pe cele de baraj, două meciuri decisive. Avem mulți jucători tineri și stim ce ar însemna o victorie cu România, ar deschide drumul calificării la Cupa Mondială. Baieții s-au pregătit bine, suntem pregătiți de aceste două meciuri. Spuneam că avem mulți jucători tineri. Nu joc regulat, dar mi-ar plăcea să o fac.

Aceste două meciuri sunt speciale pentru mine, știu ce pot însemna pentru noi. Pentru mine, fiecare meci e special. Pentru echipă poate fi joc mai important ca altele. Știm că toate partidele sunt așa. România are o echipă bună, cu mulți jucători tineri. E o grupă bună, cu România, cu Austria. La început toată lumea spera la calificare.

Am reușit să câștigăm la București, deși voi spuneați atunci că sunteți mai buni. Poate o să fiți buni și mâine, dar eu sper ca rezultatul să fie la fel. Asta e tot ce contează. Dar România este o echipă bună, cu mulți jucători tineri, un antrenor experimentat și fotbaliști buni”, a declarat Dzeko înaintea meciului din această seară.