“E absolut incredibil!”. Mihai Neșu îl laudă pe Edi Iordănescu și are un mesaj pentru “tricolori” înaintea duelului cu Olanda

, “tricolorii” au primit un mesaj important de la Mihai Neșu, care l-a lăudat și pe selecționerul Edi Iordănescu. România va disputa meciul din optimi la Munchen, pe Allianz Arena.

Mihai Neșu îl laudă pe Edi Iordănescu: “Merită felicitat!”

Marți, 2 iulie, de la ora 19:00, România va disputa meciul din optimile EURO 2024. , Mihai Neșu a discutat în cadrul unui interviu despre Edi Iordănescu, dar și despre “tricolori” cărora le-a oferit un mesaj important.

“Edi Iordănescu este una dintre piesele vitale ale acestei atmosfere frumoase. Și merită felicitat! A coordonat acest grup cu inteligență, cu pasiune. Am văzut cum le vorbea jucătorilor. Probabil are un discurs magentic și în discuțiile individuale. Bravo! Și când te gândești că, în urmă cu un an și jumătate, retrogradam în Liga Națiunilor și erau atâtea contestări! Dar aici mai e un nume despre care n-avem voie să uităm!

La Gică Hagi! El i-a crescut pe mulți dintre componenții acestui grup, în frunte cu Ianis, evident. Trebuie să-l felicităm și pe el că a avut și are mereu încredere în fotbalistul român. A insuflat personalitate, încredere, ideea de a sta cu capul sus”, a declarat Mihai Neșu pentru

“Este o echipă absolut incredibilă”

“Bineînțeles! Și constat cu mare bucurie și cu emoție ce s-a creat în jurul naționalei. Acest Euro a devenit ceva incredibil, aproape că te lasă mut de admirație! Mă uitam, de exemplu, la meciul cu Ucraina și aveam senzația că văd un film de desene animate cu supereroi. Putere, forță, luciditate, parcă nu era o realitate! Băieții s-au autodepășit inclusiv cu Belgia și cu Slovacia.

Echipa a făcut o figură mai frumoasă decât mă așteptam, per total. Puteam evita golul doi (n.r. cu Belgia), dar, luând în calcul ocaziile, scorul corect în favoarea Belgiei. Sigur, n-am mai arătat același nivel, dar a rămas spiritul de luptă, determinarea, hotărârea de a te bate până la ultima picătură.

România de azi îți lasă sentimentul că, și dacă traversează momente mai dificile, poate apărea un jucător care să inventeze o fază, o execuție. Să deblocheze echipa, să facă diferența în situații de unu la unu.

Sunt impresionat cum această echipă a reușit să readucă dragostea și bucuria printre suporteri. E absolut incredibil. Am urmărit și documentarul despre calificare, am remarcat și acolo lucruri interesante din interiorul grupului. Așa poți înțelege mai ușor de ce și cum am ajuns în punctul actual. Și e cu atât mai deosebit, cu cât fotbalul românesc, în general, nu traversează deloc o perioadă fastă la nivel de cluburi”, a continuat fostul internațional.

Mesaj pentru “tricolori” înaintea duelului cu Olanda: “Nu trebuie să ne speriem”

“Olanda va fi un adversar foarte puternic, dar n-avem de ce să ne speriem. Au individualități deosebite, însă trebuie să facem cât mai puține erori, să le micșorăm spațiile, să nu le permitem să se desfășoare. Dacă un jucător precum Van de Ven e rezervă, ne închipuim cam ce e pe gazon, nu?

Și trebuie să învățăm din acel meci. Chiar îmi place Austria și văzusem multe predicții înaintea Europeanului că va fi una dintre naționalele surpriză. Uite că se adeverește! Tare aș vrea să jucăm cu ei în sferturile de finală!”, a mai spus Neșu pentru sursa citată.