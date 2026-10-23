Sport

„E accidentat, stă o lună!” Mihai Stoica a făcut anunțul înainte de FCSB – Rapid

Bogdan Mariș
23.10.2026 | 21:26
E accidentat sta o luna Mihai Stoica a facut anuntul inainte de FCSB Rapid
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Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat cu o zi înainte de derby-ul FCSB - Rapid că Mihai Toma (19 ani) a suferit o accidentare și va lipsi timp de o lună de zile. FOTO: Sport Pictures
Mihai Stoica a anunțat înainte de derby-ul FCSB - Rapid că un fotbalist de la formația „roș-albastră” s-a accidentat și va lipsi timp de aproximativ o lună.
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Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat cu o zi înainte de derby-ul FCSB – Rapid că Mihai Toma (19 ani) a suferit o accidentare și va lipsi timp de o lună de zile. Ultimul meci în care a evoluat tânărul mijlocaș pentru formația „roș-albastră” a fost cel cu Universitatea Craiova de pe 19 septembrie, pierdut cu 0-5.

Mihai Toma s-a accidentat și va lipsi o lună. Mihai Stoica a făcut anunțul înainte de FCSB – Rapid

Gigi Becali a anunțat joi la emisiunea FANATIK SUPERLIGADenis Drăguș nu va juca în derby-ul dintre FCSB și Rapid, care va avea loc sâmbătă, însă gruparea „roș-albastră” va avea și o altă absență. Este vorba despre Mihai Toma, care va lipsi timp de o lună, după cum a dezvăluit oficialul FCSB-ului, Mihai Stoica.

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„Mihai Toma nu e. E accidentat, stă o lună. Are o întindere de ligament colateral intern. Are nevoie de patru săptămâni de pauză”, a afirmat acesta la Prima Sport. Mihai Toma nu a evoluat pentru FCSB în cele două partide din mandatul lui Laurențiu Reghecampf. La meciul cu Oțelul, mijlocașul a fost rezervă neutilizată, iar pentru duelul cu FC Voluntari nu a făcut parte din lot. Cel mai probabil, acesta va reveni după pauza internațională din noiembrie.

Câte prezențe a strâns Mihai Toma pentru FCSB în actualul sezon

Mihai Toma a evoluat în 8 partide pentru FCSB în actuala stagiune, oferind o pasă decisivă în succesul cu 2-0 obținut în SuperLiga contra celor de la Csikszereda, meci disputat la finalul lunii iulie. Tânărul mijlocaș a jucat într-un meci și pentru divizionara secundă Concordia Chiajna, grupare cu care FCSB are un protocol de cooperare în cadrul proiectului lansat în această vară de Federația Română de Fotbal.

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Mihai Toma a debutat la prima echipă a FCSB-ului în octombrie 2023, la vârsta de 16 ani, într-un meci din Cupa României Betano contra celor de la Oțelul. Acesta a strâns până în acest moment 60 de prezențe pentru gruparea „roș-albastră”. A marcat un gol și a oferit 5 pase decisive, având în palmares două titluri de campion și două Supercupe alături de FCSB. Mijlocașul a reprezentat România la nivel U15, U16, U17 și U19, având peste 40 de meciuri „sub tricolor”.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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