„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și celălalt obraz”

Fostul președinte de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a vorbit despre plecarea sa din clubul ardelean, în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Întrebat dacă a simțit vreodată că a fost „lucrat” în mandatul său la CFR, Balaj a „driblat” elegant.

Cristi Balaj, despre plecarea de la CFR Cluj: „Nu ar fi corect să spun că am fost lucrat”

Eugen Trică, prezent în studioul emisiunii, a lansat întrebarea frontală: „Ați avut vreodată impresia că ați fost lucrat la CFR Cluj? În mandatul acesta?”. Dar răspunsul lui Balaj a fost ferm: „Eu nu am probleme de genul acesta”. Totuși, analistul de la FANATIK SUPERLIGA a insistat și l-a întrebat pe Balaj dacă s-a gândit vreodată că cineva i-ar fi „băgat strâmbe”.

„S-a mai întâmplat”, dar a recunoscut Cristi Balaj, care a explicat și cum a reacționat în asemenea situații. „Atunci când te comporți elegant, când te comporți în așa fel încât persoanei respective să îi fie jenă, dezarmezi! Și lucrurile acestea dispar”.

Cristi Balaj, mărturisire-șoc din perioada CFR Cluj: „Am întors și celălalt obraz”

Cristi Balaj a ținut să puncteze că, deși a plecat de la CFR Cluj, menține relații excelente cu foștii colegi. „Nu ar fi corect să spun că am fost lucrat atât timp cât sunt convins că tuturor le-a părut rău în momentul în care am plecat de acolo. Pentru că am rămas în niște relații excelente”.

Totuși nu a fost lapte și miere în toată perioada în care Cristi Balaj a activat ca președinte al clubului din Gruia. Dar colaborarea cu ceilalți oameni din conducerea CFR-ului a fost una profesionistă.

„Am întors și celălalt obraz și nu m-a deranjat să mai primesc o palmă. Până la urmă dezarmezi. Fiecare dintre noi, la CFR Cluj, știa ce are de făcut. Eram patru persoane. Mă refer aici la Răzvan, Billașco și cu Mara. Atunci când erau anumite lucruri de îndeplinit, știam care este cea mai potrivită persoană să se ocupe. Nu se luau decizii majore fără să discutăm între noi. După care mergeam la antrenor și la finanțator”, a punctat fostul președinte.

Cvartetul din conducerea lui CFR Cluj

Patru oameni colaborau în conducerea lui CFR Cluj se aflau patru persoane-cheie: Cristi Balaj, Răzvan Zamfir, Bogdan Mara și Marius Bilașco.

Cristi Balaj – Președinte, primul om în club, responsabil pentru deciziile interne.

Bogdan Mara – Director sportiv, implicat în negocieri, transferuri, strategii și relația cu staff-ul tehnic.

Răzvan Zamfir – Director de scouting, coordonator al activității de identificare și analizare a jucătorilor pentru un eventual transfer la CFR Cluj.

Marius Bilașco – Manager sportiv, coordonator al activităților curente și liant între compartimentele clubului.

„Am avut încredere în foștii mei colegi. Ei, la rândul lor, în mine. Atunci, ar fi nepotrivit să spun că am fost lucrat. Dimpotrivă!”, a subliniat Balaj.

Louis Munteanu, capriciul patronului Neluțu Varga

Cristi Balaj a vorbit și despre felul în care se luau deciziile în club. Un exemplu elocvent a fost cel al transferului lui Louis Munteanu. Atacantul a venit la club la cerința și cu implicarea directă a finanțatorului Neluțu Varga.

„Dacă nu am fost de acord cu anumite decizii pe care finanțatorul le dorea, noi i-am spus. Până la urmă a fost decizia lui. Cât timp s-a luat, nu e corect să contești. Vă dau un exemplu, a fost dorința domnului Varga să vină Louis Munteanu. Noi nu aveam curajul să ne atingem de asemenea cifre, să ne gândim la asemenea cifre. S-a implicat foarte mult, a venit, este meritul lui”, a recunoscut fostul președinte din Gruia.

Cum a lucrat Cristi Balaj cu Louis Munteanu la CFR Cluj

Chiar dacă Louis Munteanu a fost capriciul lui Neluțu Varga, succesul atacantului care avea să devină golgheterul campionatului s-a datorat întregii echipe, de la conducere până la jucători.

„Dacă Louis Munteanu a ajuns golgheter, s-a datorat și nouă. Pentru că am fost lângă el, l-am ajutat, l-am îndrumat. Jucătorii ceilalți, echipa făcută, care l-au adus în situații de a înscrie. Fiecare are meritul lui. Dar, la un anumit moment, fiecare și-a spus cuvântul, a fost implicat”, a spus Balaj.

pentru că a fost „lucrat”?

În final, Cristi Balaj a pus batista pe țambal. A evitat elegant să îi răspundă direct lui Eugen Trică la întrebarea inițială. Totuși, a precizat că nu faptul că ar fi fost „lucrat” a stat la baza deciziei de a se despărți de CFR Cluj. „Am plecat din cu totul și cu totul alte motive”, a mărturisit Balaj la FANATIK SUPERLIGA.