„E adevărat că la 5 dimineaţa cântaţi în biserică?” Gigi Becali a dezvăluit ce ritual religios are în fiecare zi

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Gigi Becali este de ani de zile dedicat trup şi suflet credinţei şi bisericii, dar acum a dezvăluit şi cât timp alocă zilnic rugăciunilor. În direct la „Fanatik Superliga”, patronul FCSB a descris cum decurge pentru el o zi obişnuită.

Gigi Becali participă la două liturghii

Gigi Becali a recunoscut că îşi petrece cea mai mare parte a nopţii în biserică, rugându-se şi cântând. Dezvăluirea a fost făcută la „Fanatik Superliga”, unde patronul FCSB a fost întrebat dacă într-adevăr cântă la ora 5 dimineaţa în biserică, aşa cum susţine cineva că l-a auzit.

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„Eu merg la biserică la 2 noaptea şi stau până după 7 dimineaţa. Noaptea, de la ora 2 începe slujba. Şi dup-aia, de la ora 6 la 7 şi jumătate, urmează Sfânta Liturghie. Apoi eu mă duc şi sus, că avem două altare. Eu stau la două slujbe, două liturghii, dar mă împărtăşesc numai la una”, a povestit Gigi Becali.

O particularitate a acestei slujbe nocturne este că ea se desfăşoară numai la lumina lumânărilor. „La Muntele Athos mai sunt şi lumini, dar aici la mine e numai şi numai lumânare”, dă asigurări patronul FCSB.

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Gigi Becali merge la biserică şi în fiecare seară, pentru vecernie

Abia după răsăritul soarelui . „Dup-aia vin acasă, dorm de la ora 11 până pe la 3 sau 4, pe urmă începe vecernia la ora 6… De la 6 la 7 vecernia şi pe urmă mă întorc acasă”, a mai povestit el.

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Gigi Becali obişnuia să participe la slujbe dimineaţa devreme şi la Techirghiol, în Biserica Sf. Sofia, pe care a trebuit să o mute însă luna trecută de pe malul lacului, la presiunea autorităţilor. De altfel, , după cum declara el pentru FANATIK.

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„Luni dimineaţă (n.r. – pe 7 septembrie), la ora 6, am făcut aici ultima liturghie. Între bârne şi moloz. Azi nu mai este nimic. A rămas doar crucea, fiindcă aici este altarul. Ăsta n-ai cum să-l muţi”, ne-a povestit la vremea respectivă Gigi Becali.