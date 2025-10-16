„E adevărat ce scrie presa?”. Întrebat de transferuri, Zeljko Kopic a început să râdă și a dat răspunsul

Fanii lui Dinamo nu au răbdare, iar dorința acestora de a vedea jucători noi, cât mai buni, care să facă performanță, este vizibilă în fiecare perioadă de mercato.

Zeljko Kopic a vorbit despre noile transferuri ale lui Dinamo. Fotbalistul care l-a impresionat pe antrenorul croat

despre o informație care a apărut în presă și a dat răspunsul imediat. „E adevărat ce scrie presa, că sunteți dur cu jucătorii, în special cu transferurile noi?” a fost întrebarea la care croatul a început să râdă și a venit imediat cu explicații.

„Că sunt dur, nu? Dacă vorbim de jucători, noi sau vechi, cariera lor nu e așa lungă, iar eu cred că trebuie să-și atingă limitele, să vadă ce pot obține. Vreau să fie ca niște mașini sport, de înalt performanță. Totul contează, antrenamentele, recuperare, partea de nutriție, astfel fiecare jucător ajunge să fie cea mai bună versiune a sa. Putem să ne uităm la Cătălin Cîrjan, care a devenit jucător de națională, un adevărat succes pentru el și pentru noi.

Acum putem să-l dăm exemplu pe Nikita Stoinov, dar pot să vorbesc despre fiecare jucător în parte. Încercăm să-i punem în situația în care să scoatem ce e mai bun de la ei. Asta încercăm să construim la Dinamo. Să avem cea mai bună echipă posibilă. Asta necesită multă muncă și o idee comună, de a fi cei mai buni”, a declarat Zeljko Kopic la

Recordul lui Zeljko Kopic la Dinamo. Cum a reușit să intre în istoria clubului

la începutul lunii decembrie a anului 2023. Atunci echipa era nou-promovată și impactul cu prima divizie a fost unul extrem de dur, care a dus, în cele din urmă, la rezultate foarte slabe și perspectiva unei noi retrogradări. Croatul l-a înlocuit pe Ovidiu Burcă și a dus echipa la baraj, acolo unde a învins-o pe Csikszereda și a reușit să o țină pe Dinamo în primul eșalon, după mari emoții trăite de fani.

Al doilea sezon a fost unul culminat cu intrarea în play-off după o absență de 8 ani, iar acum, în actuala stagiune, bucureștenii o duc la fel de bine și sunt pe locul 4, cu doar 2 puncte de recuperat față de primul loc. Astfel, pe lângă rezultatele bune, Kopic a bifat un record la Dinamo în ultimii 25 de ani: a devenit antrenorul cel mai longeviv de pe banca echipei și este acum apreciat inclusiv de rivalii din SuperLiga, care îl consideră un adevărat câștig pentru „câini”.