E antrenorul momentului în România, dar l-a refuzat pe Gigi Becali când l-a vrut la FCSB: „Nu suntem compatibili!”

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Leo Grozavu este antrenorul momentului în România. de fotbal, după o serie incredibilă, de șapte victorii consecutive în campionat.

Leo Grozavu, antrenorul momentul în România după o serie de 7 victorii consecutive

FANATIK a dialogat cu tehnicianul în vârstă de 59 de ani, care a mai pregătit pe U Cluj, FC Botoșani, Gaz Metan Mediaș, ACS Poli Timișoara, Petrolul Ploiești, Sepsi Sfântu Gheorghe ori Politehnica Iași. Fostul fundaș al lui Dinamo a explicat de ce a refuzat FCSB și de ce e posibil să plece de la Chindia în iarnă.

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Leo, felicitări, ai reușit o serie incredibilă, șapte victorii consecutive. Cum a fost posibil?

– Nu am reușit eu această serie bună, ci băieții. La ei e secretul. Este un grup extraordinar, care a aderat imediat la ce le-am cerut, iar rezultatele se văd.

Chindia a fost dată în judecată în această lună, la Tribunalul Dâmbovița, din motive financiare. Ți-e teamă că acest lucru va destabiliza echipa?

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– La ora actuală nu sunt restanțe financiare la echipă, deși condițiile sunt la limita subzistenței. De o lună am auzit, din alte surse, că Conducerea nu ne-a spus nimic pe acest subiect, nu e treaba noastră, sper să se găsească soluții ca echipa să nu fie afectată. În orice domeniu, e firesc ca oamenii care nu și-au încasat banii pentru care au muncit să facă demersurile necesare pentru a-și recupera drepturile. Uneori, insolvența este un lucru bun, poate însănătoși o societate.

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Leo Grozavu nu exclude să plece de la Chindia în iarnă. „Ce-o fi fost în capul meu de am acceptat să vin?”

Vestea că ai acceptat în vară să preiei Chindia, un club cu probleme, drept dovadă și procesul de acum, a surprins multă lume.

– Și eu sunt surprins de pasul pe care l-am făcut! Nu am venit la Târgoviște pentru că nu aveam ce face sau aveam probleme financiare. Am fost convins de mai multe persoane care m-au ofertat, am fost atras de faptul că orașul are două stadioane, de tradiție. După o săptămână, când am văzut în ce m-am băgat, am vrut să plec. Mă îndrept spre 60 de ani, sunt un om foarte pretențios, echilibrat, responsabil când iau decizii, m-am întrebat atunci ce-o fi fost în capul meu de am acceptat să vin la Chindia. Și acum sunt zile când mă întreb de ce am făcut-o…

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Varianta de a pleca de la Chindia este încă pe tapet?

– Am anunțat conducerea că în iarnă vreau să tragem o linie, să vedem unde suntem și unde vrem să ajungem. Premise de a face o echipă bună există, trebuie rezolvate însă multe probleme. Dacă găsim soluții să lucrăm la un nivel profesionist, foarte bine. Dacă nu, voi pleca de la Târgoviște. Cu capul sus!

De ce l-a refuzat Leo Grozavu pe Gigi Becali când l-a vrut la FCSB?

În actualul context, regreți că l-ai refuzat pe Gigi Becali pentru a veni antrenor la FCSB?

– Absolut deloc! Pentru a lucra la un club, trebuie să ai compatibilitate cu angajatorul. Iar eu am simțit că nu putea să apară o astfel de compatibilitate. Eu nu pot accepta imixtiuni la echipă, am altă construcție, vreau să fiu lăsat să-mi fac treaba. Nu critic pe nimeni, e viziunea mea despre fotbal și despre modul în care lucrurile trebuie făcute la un club.

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Reghecampf are însă acum mână liberă din partea lui Gigi Becali.

– Nu vreau să comentez despre acest subiect. Eu mi-am prezentat punctul de vedere față de o situație. Și să știi că nu doar FCSB am refuzat, ci și alte echipe de primă ligă, unde am simțit că, din varii motive, nu pot să muncesc așa cum îmi doresc.

Cu atât mai mult se adâncește misterul legat de faptul că ai trecut la Târgoviște.

– Analizând la rece, cred că a fost un moment de black-out sau o copilărie din partea mea. Cred că suntem copii toată viața.

Principiul lui Leo Grozavu: „Dacă mă lupt pentru jucători, mă lupt și pentru club”

Ce te-ar convinge să rămâi la Chindia și la anul?

– Sunt multe de rezolvat. Eu vreau să ajungem la un nivel normal măcar, deși Liga a 2-a este un campionat cu puține echipe de nivel bun. De pildă, în vară, am stat trei săptămâni pe banii mei, mi-am căutat singur apartament, am plătit comisionul agenției. Nu e vorba de sumă, e vorba de principii. Când vrei să joci în Liga 1, trebuie ca organizarea să fie la un nivel ridicat, jucătorii să se poată concentra numai pe munca lor.

Ai avut probleme din cauza faptului că ai tras semnale de alarmă cu privire la ce se întâmplă la club?

– Dacă mă lupt pentru jucători, mă lupt și pentru club. Poate unii or să spună că sunt prea pretențios, dar așa sunt eu ca antrenor. Știu, ar trebui să ne bucurăm mai mult de faptul că suntem sănătoși, că familiile sunt bine, că e pace, altele sunt problemele cu adevărat majore în viață. Dar, dacă tot lucrăm undeva, nu e firesc să ne luptăm să progresăm, în orice meserie?