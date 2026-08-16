„E anul lui Dinamo! Are un șut pe poartă și dă două goluri!”. Dănuț Lupu, analiză spumoasă după victoria din Giulești

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Dănuț Lupu (59 de ani) nu s-a arătat foarte impresionat de jocul prestat de cele două echipe sâmbătă seară la meciul Rapid – Dinamo 0-1. Fostul mijlocaș ofensiv de la ambele formații a apreciat că ele au fost destul de temătoare, în special în prima repriză, și au încercat în primul rând mai mult să blocheze adversarul decât să construiască acțiuni ofensive.

Ce a spus Dănuț Lupu despre meciul Rapid – Dinamo 0-1

De asemenea, fostul internațional român este de părere că dinamviștii au meritat totuși victoria în Giulești și a concluzionat că diferența în această partidă a fost făcută de schimbările efectuate de în a doua repriză, în mod special de Mamoudou Karamoko, marcatorul golului, și Oliver Hintsa, pasatorul decisiv de la acea fază.

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De ce poate fi acesta sezonul „câinilor”

Nu în ultimul rând, Lupu a mai punctat și că acest sezon poate fi al „câinilor”, prin prisma faptului că echipa din „Ștefan cel Mare” a dovedit până acum că este foarte eficientă la finalizare. „Eu cred că schimbările au făcut diferența. Cei care au intrat la Dinamo au făcut puțină diferență, cei care au intrat la Rapid… Oricum, nu știu, mi s-au părut două echipe foarte temătoare la începutul jocului. Rapidul, după cum am spus, când va întâlni o echipă care să îi ia puțin din elan, o să îi fie cam greu.

Nu au făcut pressing, două echipe care au încercat să se aștepte una pe alta. Nu au mai avut elanul pe care l-au avut în primele etape. Trebuie să recunoaștem că din 22 de jucători, în prima repriză cel puțin, nu a ieșit niciun jucător în evidență. La Dinamo, Cîrjan, Armstrong, Musi… Slăbuț.

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Chiar mi-a spus cineva că ăsta e anul lui Dinamo, când dă un șut pe poartă și dă două goluri, cum făcea Rapidul înainte. Una peste alta, cred că Dinamo a meritat victoria aseară. Diferența a fost făcută de schimbări. S-au văzut foarte mult jucătorii care au intrat la Dinamo, au intrat foarte bine. Au adus un plus, pe când cei de la Rapid în nota lor”, a spus în direct la FANATIK SUPERLIGA.