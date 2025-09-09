Sport

E aproape de Campionatul Mondial și poate salva echipa din SuperLiga de la dezastru! Care sunt condițiile pentru încasarea a minim 600.000 de euro

Echipa din Superliga poate încasa minim 600.000 de euro de la FIFA în anumite condiții, sumă care ar acoperi datoriile din acest moment ale clubului. Toate detaliile
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
09.09.2025 | 22:48
E aproape de Campionatul Mondial si poate salva echipa din SuperLiga de la dezastru Care sunt conditiile pentru incasarea a minim 600000 de euro
SPECIAL FANATIK
Suporterii naționalei Insulelor Capului Verde au invadat terenul după victoria contra Camerunului. Foto: X

Oțelul Galați se află în continuare într-o situație destul de delicată din punct de vedere financiar, cu datorii semnificative, inclusiv către ANAF. Moldovenii au o nouă șansă de a rezolva această chestiune, abia în vara anului viitor însă, bineînțeles în scenariul în care nu se întâmplă acest lucru până atunci.

Oțelul Galați ar putea primi minim 600.000 de euro de la FIFA pentru eventuala calificare a lui Joao Paulo alături de naționala Insulelor Capului Verde, în premieră, la Cupa Mondială

Asta pentru că Joao Paulo, mijlocașul echipei antrenate de Laszlo Balint, este foarte aproape să se califice alături de naționala Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Ar fi pentru prima dată în istorie când această echipă ar realiza o astfel de performanță.

Africanii sunt pe cale să câștige grupa D din preliminariile de pe continentul lor după ce au învins Camerun pe teren propriu cu scorul de 1-0 în ultima etapă. Fotbalistul de la Oțelul Galați a fost integralist în această partidă. În urma acestui rezultat, naționala din Insulele Capului Verde s-a distanțat la 4 puncte față de Camerun în fruntea clasamentului când au mai rămas de disputat două etape din această grupă și, în mod evident, este marea favorită la câștigarea ei și deci la accederea directă la Cupa Mondială.

Doar prima poziție din fiecare grupă din aceste preliminarii beneficiază de acest statut, în vreme ce doar anumite ocupante ale pozițiilor secunde vor ajunge în America de Nord în 2026, în baza unui clasament făcut doar între ele după ultima etapă din aceste preliminarii africane.

Există însă câteva condiții în acest sens

Este destul de bine cunoscut faptul că FIFA răsplătește în situații de acest gen cluburile care dau jucători la echipele naționale participante la turneul final mondial cu o anumită sumă pentru fiecare fotbalist în parte. Acum, această sumă a ajuns deja la un minimum de 600.000 de euro. Astfel, și „oțelarii” pot spera la o astfel de recompensă. În acest sens trebuie să fie însă îndeplinite două condiții.

În primul rând, în mod evident, este nevoie ca naționala Insulelor Capului Verde să se califice în cele din urmă la turneul final. De asemenea, mai trebuie ca fotbalistul în cauză să mai facă parte din lotul echipei din Superliga și la acel moment, respectiv vara anului viitor, după cum s-a notat deja și după cum se știa oricum foarte bine.

Nu în ultimul rând, este necesar ca Joao Paulo să fie convocat de selecționerul naționalei țării sale și pentru turneul final de pe continentul nord-american.

Cine este Joao Paulo

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani evoluează pe poziția de mijlocaș central și a ajuns la Oțelul Galați în vara acestui an, liber de contract după despărțirea de Sheriff Tiraspol. Anterior, el a mai evoluat în Portugalia, pentru Feirense, Leca și Maria da Fonte. A început fotbalul în țara natală, la Sporting Praia.

Până acum în actualul sezon de Superliga, Joao Paulo a bifat șase meciuri în tricoul gălățenilor, marcând un gol și oferind două pase decisive. În prezent, este evaluat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 400.000 de euro.

  • 26 de selecții a adunat până în prezent Joao Paulo la naționala Insulelor Capului Verde
  • 1 gol a marcat Joao Paulo până acum pentru naționala țării sale
Bogdan Ciutacu
