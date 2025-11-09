„E bine să stai la lojă și să bei vin?” Soția internaționalului român a sărit în apărarea bărbatului ei

ADVERTISEMENT

Andreea Hanca, soția lui Sergiu Hanca, a avut un schimb de replici cu unul dintre spectatorii prezenți într-o lojă de pe Ilie Oană, la meciul dintre Petrolul și Oțelul, scor 0-0. Acesta l-a jignit pe fotbalul ploieștenilor.

Andreea Hanca s-a luat la harță cu un fan petrolist

n-a mai rezistat și, după meci, a avut un schimb acid de replici cu fanul turbulent prezent la partida de la Ploiești.

După terminarea meciului, cu un pahar de vin în mână, acesta urla din înaltul tribunei: „Băi, Hanca, nu știi să bați un corner! Ce dracu cauți, băi, la echipa asta?” Cum stadionul era aproape gol, reproșurile sale au fost auzite de soția fotbalistului, care n-a mai rezistat și i-a dat acestuia replica.

„E bine să stai acolo la lojă și să bei vin? În loc să încurajați echipa, doar îi jigniți pe jucători! Ați stat vreodată de vorbă cu ei, știți de probleme au? Sergiu a jucat accidentat, nu a putut să nu-și ajute echipa”, i-a spus ea fanului nemulțumit.

Petrolul a avut 11 cornere din care n-a ieșit nimic

Supărarea acestuia a plecat de la faptul că Petrolul a avut o serie de cornere, în special, în repriza secundă, din care n-a ieșit nimic. În total, elevii lui Neagoe au avut 11 lovituri de colț, majoritatea executate de Hanca și de Jyry, care n-au generat un pericol iminent la poarta oaspeților.

Hanca, introdus de Neagoe în minutul 24, după accidentarea lui Ricardinho, a bifat aseară meciul cu numărul 200 în Superliga României. El a debutat pe 2 martie 2015, în ASA Tg. Mureș – Ceahlăul Piatra Neamț 3-0 și a jucat la ASA Tg. Mureș, Dinamo, Universitatea Craiova și Petrolul. Hanca a evoluat trei ani în Polonia, la Cracovia, și în liga secundă, la FC Bihor și Snagov.

Neagoe nu e mulțumit de jocul echipei

Sergiu Hanca (33 ani) a admis că echipa sa nu a făcut un meci rău, dar că seria de egaluri nu o ajută prea mult. „Eu prefer să câștig cu 4-3 decât să fac un 0-0. Noi nu avem nevoie de punct, ci de puncte”, a spus experimentatul fotbalist.

Nici Neagoe nu s-a arătat prea încântat de rezultatul echipei sale, deși aceasta e neînvinsă de șase meciuri (cinci în campionat și unul în Cupa României). „Nu știu dacă ar fi fost corect, dar mi-aș fi dorit să câștig. Nu sunt mulțumit. Cred că am avut șansele noastre. Au avut și ei două ocazii mari. Am avut și repriza a doua ocazie singur cu portarul prin Dongmo. Cred că este un rezultat echitabil. Chiar mi-aș fi dorit să câștig. Nu am reușit să ne fructificăm șansele.

Dacă ne uităm la ultimele trei jocuri, am făcut 1-1 la Miercurea Ciuc, 0-0 cu Botoșani și cu Oțelul. Am avut ocazii mari în toate partidele. Trebuie să fim mai inspirați la finalizare. Mi-aș fi dorit mai multă agresivitate. Mi s-a părut că sunt puțin relaxați la încălzire”, a declarat antrenorul ploieștenilor.