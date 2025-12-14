„E ca cerul lui Bacovia!”. Mihai Stoica a anunțat ce șanse are Bîrligea să joace în derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a fost decimată de accidentări în această primă parte de sezon, iar lipsa fotbaliștilor importanți și-a spus cuvântul în multe meciuri. Mihai Stoica a spus ultimele detalii despre starea lui Daniel Bîrligea.

Mihai Stoica, detalii esențiale despre starea lui Bîrligea la final de an

FCSB a fost nevoită să joace, de la derby-ul cu Dinamo, fără Daniel Bîrligea. Atacantul s-a accidentat la piciorul stâng și a devenit indisponibil pentru jocurile din finalul acestui an.

Deși Mihai Stoica a oferit cele mai noi detalii despre starea vârfului, iar acestea nu sună deloc bine pentru fanii FCSB-ului.

„Sunt șanse minime ca Bîrligea să mai joace anul acesta. Șanse mici, mici, mici. Are o entorsă foarte gravă și abia acum două zile și-a scos cizma. Piciorul lui e mai vânăt decât cerul lui Bacovia. Da, cred că e an încheiat pentru el”, a spus inițial Mihai Stoica.

Prioritatea FCSB-ului înaintea meciurilor cu Unirea Slobozia și Rapid

Ulterior, Mihai Stoica a spus că staff-ul medical se concentrează din plin acum să îl facă pe David Miculescu apt de joc. Deși bucureștenii nu se vor mai baza pe Ngezana și Baba Alhassan, care pleacă la Cupa Africii, Darius Olaru și David Miculescu sunt așteptați să aducă forță și prospețime primului „11”.

„Staff-ul medial se luptă acum să îl facă bine pe Miculescu. Dacă reușesc să îl facă pe Miculescu, suntem bine. Față de meciul de aseară, nu îi vom mai avea pe Ngezana și Baba, dar îi vom avea în plus pe Olaru și sperăm că și pe Miculescu!”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Ce promisiune a făcut Daniel Bîrligea după ce a fost ales „atacantul anului” la Super Gala Fanatik 2025

Daniel Bîrligea nu a lipsit de la Super Gala FANATIK 2025, unde s-a prezentat chiar dacă a avut piciorul într-o „cizmă” specială. Fotbalistul campioanei României de anul viitor.

„Acest premiu înseamnă mult pentru mine. Lupt în fiecare să-mi ating obiectivele personale și cele ale clubului. Sunt fericit că dau tot ce pot meci de meci. Cu siguranță, acest premiu îmi dă puterea să ofer și mai mult. Știu că pot să ofer mai mult fotbalului românesc”, a declarat Daniel Bîrligea la Super Gala FANATIK 2025.