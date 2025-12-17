„E ca o căprioară care nu poate sta în picioare”. Transferul în care Dinamo a băgat un sac de bani încă nu a convins! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru a-l transfera pe Adrian Mazilu de la Brighton, iar fotbalistul a revenit pe gazon în ultimele săptămâni după ce nu mai jucase într-un meci oficial timp de un an și jumătate. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat prestațiile fostului jucător de la Farul.

Cum l-a caracterizat Marius Șumudică pe Adrian Mazilu

Adrian Mazilu a debutat la Dinamo spre finalul partidei cu Oțelul (1-0) de pe 29 noiembrie, iar apoi a fost introdus pe parcurs în disputele cu Farul (0-0) și FCSB (0-0). Contra lui Metaloglobus (4-0), acesta a fost în premieră titular. Marius Șumudică a afirmat că Mazilu este în continuare afectat de lunga perioadă de absență, iar acesta l-a felicitat pe Zeljko Kopic pentru că îi acordă minute tânărului fotbalist. „(n.r. cum ți se pare Mazilu?) Ca o căprioară care nu poate sta în picioare deocamdată. Se înmoaie de picioare și nu poate să stea.

Este un jucător de calitate, un jucător cu talie, un jucător care are un stâng bun, are calitate, dar încă se vede că a lipsit un an și 6-7 luni de pe teren. Nu are ritm de joc, nu are forță în picioare deocamdată. Poți să te antrenezi cât te antrenezi, cu grupul, separat sau prin săli de forță, dar adversitatea o întâlnești numai în jocuri oficiale sau în amicale cu adversari puternici.

Jocul îți dă situații inedite. La antrenament, prietenul nu bagă piciorul, știe că vii după accidentare. Lui îi trebuie jocuri și ceea ce face Kopic face foarte bine. Ușor, ușor îl angrenează și va crește. Dar, în momentul de față, este departe de ceea ce era”, a afirmat fostul antrenor al Rapidului la FANATIK SUPERLIGA. .

Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la fotbalistul lui Dinamo

Alberto Soro, fotbalist trecut inclusiv pe la Real Madrid, a revenit la Dinamo în vara acestui an după ce în returul sezonului trecut a fost împrumutat la Chaves, în Portugalia. Spaniolul a devenit un jucător important pentru Zeljko Kopic, reușind să marcheze 3 goluri în 9 prezențe.

„E un jucător care a jucat la un nivel înalt. Din punctul meu de vedere, nu a fost pregătit, cred că a avut și ceva kilograme în plus. Se vede că are o finețe, se vede că simte, știe jocul. Este un jucător care are școală în spate și care poate ajuta Dinamo”, a declarat , în exclusivitate pentru FANATIK.