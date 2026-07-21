E campion mondial și european fără să joace un minut! Situație bizară în lotul Spaniei la World Cup 2026

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Ibericii au obținut șapte victorii și un egal, terminând competiția neînvinși și cu un singur gol încasat.

Patru fotbaliști de la Spania nu au jucat niciun minut la turneul final

Deși, Spania a jucat opt partide și a stat în America o lună și jumătate, Luis de la Fuente a aplicat o strategie special și mai puțin obișnuită, la un turneul final cu o asemenea încărcătură. Selecționerul ibericilor a mizat pe acealași nucleu, iar zece fotbaliști pe care i-a luat în lotul pentru Mondiale, au fost mai degrabă în excursie peste Ocean. Patru dintre ei nu au bifat niciun măcar un minut.

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Spania a avut o structură atât de puternică încât Martin Zubimendi, campion cu Arsenal în Premier League și campion european, a prins doar 21 de minute pe teren, în finalul meciului cu Argentina. La fel și Eric Garcia, dublu campion cu Spania, el având șansa că Aymeric Laporte s-a accidentat în prelungirile finale.

Grimaldo e campion mondial și european fără un minut pe teren

Nu au intrat deloc pe gazon cei doi portari de rezervă, Raya (Arsenal) și Joan Garcia (Barcelona), Victor Munoz (Liverpool) și Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid). Acesta din urmă este un caz special. E campion mondial și campion european, fără să joace vreun minut la turneele finale

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Alți doi fotbaliști din lotul Spaniei au avut prezențe mai degrabă simbolice. Fundașul Pubill, de la Atletico Madrid, a jucat un minut, în vreme ce veteranul Borja Iglesias a prins și el tot doar un minut pe teren.

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Practic, Luis de la Fuente a mizat pe aceeași echipă, cu două poziții pe care a oscilat. Marcos Llorente a început turneul ca titula, pe postul de fundaș drepta, dar titular a ajuns Pedro Porro.

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Doar două dileme a avut Luis de la Fuente

A doua dilemă a fost legată de Pedri, care părea de neclintit din echipă, dar a fost schimbat în primul 11 de Fabian Ruiz. Iar autorul golului Spaniei din finală, Ferran Torres, a jucat titular doar în primul meci, când Lamine Yamal era încă nerefăcut.

Și Nico Williams, autorul assistului din meciul cu Argentina, a avut prezențe meteorice, el strângând puțin peste 100 de minute la acest turneu final. El a venit după o accidentare, la fel ca Yamal.

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Spaniolii care au jucat cel mai puțin:

Gavi – 76 minute

Yeremy Pino – 69 minute

Eric Garcia, Zubimendi – 21 minute

Pubill, Borja Iglesias – 1 minut

Grimaldo, Raya, Joan Garcia, Victor Munoz – niciun minut