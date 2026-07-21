E campion mondial și european fără să joace un minut! Situație bizară în lotul Spaniei la World Cup 2026

Spania este noua campioană mondială, dominând competiția organizată de SUA, Canada și Mexic, între 11 iunie și 19 iulie. Ibericii au obținut șapte victorii și un egal, terminând competiția neînvinși și cu un singur gol încasat.
Deși, Spania a jucat opt partide și a stat în America o lună și jumătate, Luis de la Fuente a aplicat o strategie special și mai puțin obișnuită, la un turneul final cu o asemenea încărcătură. Selecționerul ibericilor a mizat pe acealași nucleu, iar zece fotbaliști pe care i-a luat în lotul pentru Mondiale, au fost mai degrabă în excursie peste Ocean. Patru dintre ei nu au bifat niciun măcar un minut.
Spania a avut o structură atât de puternică încât Martin Zubimendi, campion cu Arsenal în Premier League și campion european, a prins doar 21 de minute pe teren, în finalul meciului cu Argentina. La fel și Eric Garcia, dublu campion cu Spania, el având șansa că Aymeric Laporte s-a accidentat în prelungirile finale.
Nu au intrat deloc pe gazon cei doi portari de rezervă, Raya (Arsenal) și Joan Garcia (Barcelona), Victor Munoz (Liverpool) și Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid). Acesta din urmă este un caz special. E campion mondial și campion european, fără să joace vreun minut la turneele finale. El a avut ghinionul de fi pe post cu Marc Cucurella, care e de neclinit din echipa Spaniei, ca fundaș stânga.
Alți doi fotbaliști din lotul Spaniei au avut prezențe mai degrabă simbolice. Fundașul Pubill, de la Atletico Madrid, a jucat un minut, în vreme ce veteranul Borja Iglesias a prins și el tot doar un minut pe teren.
Practic, Luis de la Fuente a mizat pe aceeași echipă, cu două poziții pe care a oscilat. Marcos Llorente a început turneul ca titula, pe postul de fundaș drepta, dar titular a ajuns Pedro Porro.
A doua dilemă a fost legată de Pedri, care părea de neclintit din echipă, dar a fost schimbat în primul 11 de Fabian Ruiz. Iar autorul golului Spaniei din finală, Ferran Torres, a jucat titular doar în primul meci, când Lamine Yamal era încă nerefăcut.
Și Nico Williams, autorul assistului din meciul cu Argentina, a avut prezențe meteorice, el strângând puțin peste 100 de minute la acest turneu final. El a venit după o accidentare, la fel ca Yamal.
Spaniolii care au jucat cel mai puțin:
Gavi – 76 minute
Yeremy Pino – 69 minute
Eric Garcia, Zubimendi – 21 minute
Pubill, Borja Iglesias – 1 minut
Grimaldo, Raya, Joan Garcia, Victor Munoz – niciun minut