„E carne de tun!”. Dumitru Dragomir, profeție șocantă în cazul premierului Ilie Bolojan: „E scandal! Trădare și prostie!”

Tensiunile de pe scena politică persistă, în ciuda faptului că guvernul şi-a asumat răspunderea pe cinci dintre cele şase măsuri de reducere a deficitului bugetar prevăzute în pachetul doi.

„Şi acum, cu măsurile luate de Bolojan, suntem peste Ungaria”

Ilie Bolojan a readus în discuţie eventualitatea demisiei în cazul în care nu e sprijinit de coaliție pe . Subiectul a fost dezbătut şi la „Profeţiile lui DON Mitică”, de Dumitru Dragomir şi Cristi Coste.

„Şi dacă îşi dă şi dacă nu îşi dă Bolojan demisia, viaţa merge înainte. El e carne de tun! Europa l-a găsit pe el şi nu ştiau cum să facă, fiindcă ţării noastre prea îi mergea bine. România era un El Dorado. Până acum, înaintea acţiunilor ăstora, România a fost El Dorado. Noi şi acum, cu măsurile luate de Bolojan, suntem peste Ungaria”, a spus Dragomir.

„E scandal în coaliţie pentru că toată lumea vrea să arunce vina pe PSD şi pe PNL. Că ei au greşit, că ei făcut… Când aud toate discuţiile aste îmi vine rău. Nu-mi vine să cred că români de-ai noştri pot să fie aşa de trădători, unii dintre ei. Sau nu gândesc. Eu zic că amândouă, trădare şi prostie. Dar ţara nu moare, vedeţi-vă de treabă. Ţara are bogăţii destule”, a adăugat Oracolul de la Bălceşti.

„Ordinele n-au venit din interiorul ţării. Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan n-au avut ce face”

Întrebat care ar fi fost deciziile pe care le-ar fi luat dacă ar fi avut funcţie de decizie în Executiv, că ar fi ignorat cererile venite de la Bruxelles. „Dacă eram acum la guvernare nu ţineam cont de nimic din ce a spus Europa. Nu ţineam cont de sfaturile Ursulei şi a altor doi-trei care au dat înapoi România cu nu ştiu câţi ani. Dar Bolojan n-a avut ce face şi nici Nicuşor Dan, întrucât ordinele nu vin din interiorul ţării noastre. Vin din exteriorul ţării. Mă îndoiesc că americanii participă la asemenea monstruozitate. Pentru că în momentul în care te atingi de pătura săracă a unei ţări, nu îi e bine poporului tău”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

În ceea ce priveşte eventuala rupere a coaliţiei de guvernare, fostul politician şi om de fotbal avertizează că partidul care va face acest pas va avea de suferit ulterior. „Cei care vor ieşi de la guvernare, jumătate din ei vor fi arestaţi în şase luni. Cu ordin de la împărţie. Fac pariu pe cât vrei! Păi nu ştii cu Dragnea? Două săptămâni a vorbit de multinaţionale şi când să ia măsura l-au arestat. Bolojan de ce nu zice nimic de multinaţionale? Păi ăştia ne sug bogăţia ţării. Bolojan e carne de tun. Să ne înţelegem de la început, el nu vrea răul ţării. Această coaliţie nu vrea răul poporului, dar e împinsă, obligată să cumpere armament, să ajute Ucraina, să ajute Republica Moldova, iar noi, când am avut nenorocirea cu apele, nu ne-a dat nimeni un sac cu cartofi”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

