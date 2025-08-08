“E cea mai frumoasă seară din viaţa mea!” Cum explică “câinele” Musi declaraţia din urmă cu 10 luni când marca pentru FCSB în poarta lui Dinamo

Bîrligea (26) și Musi (90+3) înscriau pentru victoria „roș-albaștrilor”, iar cel din urmă jucător Cum a comentat acum, din postura de jucător dinamovist, acel episod din urmă cu 10 luni.

Alexandru Musi, fără ocolișuri despre golul marcat sezonul trecut în poarta lui Dinamo, actuala sa echipă

Alexandru Musi a fost jucătorul celor de la FCSB, iar sezonul trecut bifa o reușită importantă: gol în derby cu Dinamo. În prezent, el este fotbalistul „câinilor”, și a marcat în poarta fostei echipe în victoria dinamoviștilor cu 4-3 din etapa a 4-a.

Tânărul fotbalist a comentat episodul din urmă cu aproape un an și a spus ce a simțit în momentul în care reușea să puncteze în poarta lui Dinamo, în cel mai mare și important derby din fotbalul românesc.

„A fost cel mai frumos gol din cariera mea. Păi atunci am spus așa că am jucat cu un stadion plin. Și când am dat gol, mă uitam așa, stânga-dreapta, și vedeam stadionul full, să spun.

Și chiar… M-am simțit fotbalist. Atunci a fost prima dată când m-am simțit fotbalist… să spun că am înscris și mă uitam și era stadionul full.



„Acum era doar tricoul schimbat”

Acum era doar tricoul schimbat. Am simțit și foarte mare bucurie, dar și o senzație că vreau să revenim și să câștigăm meciul, eram peste ei.

Ambele echipe erau într-un moment foarte prost și FCSB era într-un moment foarte prost. Noi am pregătit din meciul foarte bine, ne-am antrenat foarte bine și eram conștienți că ne trebuie victorie, că nu avem cum să lăsăm meciul să treacă”, a spus Alexandru Musi la emisiunea „Fanatik Dinamo”.