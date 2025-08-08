Sport

“E cea mai frumoasă seară din viaţa mea!” Cum explică “câinele” Musi declaraţia din urmă cu 10 luni când marca pentru FCSB în poarta lui Dinamo

Musi a rememorat golul în poarta lui Dinamo din sezonul trecut. Cum a explicat declarația făcută după meciul din urmă cu 10 luni, când considera că este cea mai frumoasă seară din cariera lui.
Mihai Dragomir
08.08.2025 | 11:44
E cea mai frumoasa seara din viata mea Cum explica cainele Musi declaratia din urma cu 10 luni cand marca pentru FCSB in poarta lui Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Ce a spus Musi despre golul marcat sezonul trecut în poarta lui Dinamo. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB învingea cu 2-0 Dinamo în etapa 13 din sezonul trecut din SuperLiga. Bîrligea (26) și Musi (90+3) înscriau pentru victoria „roș-albaștrilor”, iar cel din urmă jucător declara după meci că este „Cea mai mare bucurie din carieră”. Cum a comentat acum, din postura de jucător dinamovist, acel episod din urmă cu 10 luni.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi, fără ocolișuri despre golul marcat sezonul trecut în poarta lui Dinamo, actuala sa echipă

Alexandru Musi a fost jucătorul celor de la FCSB, iar sezonul trecut bifa o reușită importantă: gol în derby cu Dinamo. În prezent, el este fotbalistul „câinilor”, și a marcat în poarta fostei echipe în victoria dinamoviștilor cu 4-3 din etapa a 4-a.

Tânărul fotbalist a comentat episodul din urmă cu aproape un an și a spus ce a simțit în momentul în care reușea să puncteze în poarta lui Dinamo, în cel mai mare și important derby din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

„A fost cel mai frumos gol din cariera mea. Păi atunci am spus așa că am jucat cu un stadion plin. Și când am dat gol, mă uitam așa, stânga-dreapta, și vedeam stadionul full, să spun.

Și chiar… M-am simțit fotbalist. Atunci a fost prima dată când m-am simțit fotbalist… să spun că am înscris și mă uitam și era stadionul full.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

„Acum era doar tricoul schimbat”

Acum era doar tricoul schimbat. Am simțit și foarte mare bucurie, dar și o senzație că vreau să revenim și să câștigăm meciul, eram peste ei. 

ADVERTISEMENT
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România,...
Digisport.ro
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul

Ambele echipe erau într-un moment foarte prost și FCSB era într-un moment foarte prost. Noi am pregătit din meciul foarte bine, ne-am antrenat foarte bine și eram conștienți că ne trebuie victorie, că nu avem cum să lăsăm meciul să treacă”, a spus Alexandru Musi la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

ADVERTISEMENT
Zeljko Kopic pune presiune pe jucătorii lui Dinamo după victoria din derby-ul cu...
Fanatik
Zeljko Kopic pune presiune pe jucătorii lui Dinamo după victoria din derby-ul cu FCSB: „Pretențiile cresc”
Raportul Wyscout după remontada din FCSB – Drita. Cum a întors campioana României...
Fanatik
Raportul Wyscout după remontada din FCSB – Drita. Cum a întors campioana României meciul de pe Arena Națională
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Mirel Rădoi a renunțat la un jucător...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Mirel Rădoi a renunțat la un jucător după U Craiova – Trnava 3-0
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!