”E ceasul ăla de la Geneva! Parcă e de la circ, are mingea legată cu zgârci”. Jucătorul care l-a dat pe spate pe Șumudică

Jucătorul de la Rapid care l-a impresionat pe Marius Șumudică este mijlocașul Tobias Christensen. , pentru suma de 700.000 de euro.

Șumudică, extaziat de jucătorul Rapidului

Tehnicianul Rapidului a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Christensen în intervenția de la și consideră că acesta este unul dintre cei mai buni mijlocași din campionatul României.

”Pentru mine Christensen ăsta este… Ai văzut cum bate ceasul la Geneva și e pendula aia, este incredibil. Eu n-am văzut în viața mea un jucător să se adapteze așa de repede și să aibă așa o liniște în joc. Din punctul meu de vedere am câștigat un jucător de 24 de ani care arată o maturitate a unui jucător de peste 30.

(n.r. – Cel mai bun din SuperLigă pe postul lui în acest moment?) Nu știu dacă pot să spun lucru ăsta, dar este unul dintre cei mai buni mijlocași, un băiat extrem de inteligent căruia nu îi este frică de minge, nu se ascunde, vine și face legătura între cei trei fundași centrali și benzi sau atacanți.

Din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai buni jucători, care în același timp la acuratețea paselor, la duelurile câștigate are niște procente extraordinare. La ultimul meci a avut 23% din acuratețea paselor, ceea ce pentru mine este… să joci mijlocaș central unde e densitate, este ceva extraordinar.

Eu am crezut că e de la circ, zici că o are legată cu zgârciul ăla. Ai văzut când te duceai la bâlci și îți luai mingiuța aia și te jucai cu zgârciul… parcă o are lipită de șireturi, n-am văzut în viața mea așa ceva. Pentru mine este un câștig extraordinar și cred că ne-am echilibrat din punct de vedere al echipei și ușor, ușor începem să urcăm”, a declarat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Christensen vrea un trofeu cu Rapid

Tobias Christensen este convins că Rapid se poate lupta pentru a câștiga trofee în această stagiune, dar recunoaște faptul că va fi extrem de dificil să se impună în SuperLiga după startul ezitant de sezon.

”Am venit aici fiindcă este un club cu ambiții, un club mare cu fani mulți și mi-au spus planurile bune pe care le au pentru viitor. Vor să se dezvolte și doresc să se lupte în top, acestea au fost lucrurile care m-au făcut să vin aici.

Sper să câștigăm un trofeu, dar acum ar trebui să o luăm pas cu pas, să câștigăm meciurile. Focusul nu este la un trofeu acum, dar aici jucătorii sunt foarte buni, așa că eu cred că putem face lucruri bune”, a spus norvegianul.

