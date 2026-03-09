„E cel mai bun jucător din România!”. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: „FCSB nu a dat 125.000 de euro pe el”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Andrei Coubiș este noul fenomen din Superliga României. Fundașul central adus de U Cluj în această iarnă de la juniorii lui AC Milan a impresionat în primele sale meciuri jucate pentru formația de pe malul Someșului. Stoperul a făcut show în duelul cu FCSB, iar Mitică Dragomir crede că va pleca pe bani mulți din campionatul nostru.

Andrei Coubiș, viitorul mare fundaș al României!?

Fundașul central și-a început excelent aventura în fotbalul mare. După ani buni petrecuți în Italia, la AC Milan, Andrei Coubiș a acceptat să vină în România, la Universitatea Cluj, pentru a prinde cât mai multe minute pe teren. Se pare că decizia a fost una extrem de inspirată. Este considerat deja unul dintre cei mai talentați stoperi din campionat.

ADVERTISEMENT

A câștigat mai toate duelurile cu adversarii și a impresionat mai ales cu ieșirile din defensivă. Are o forță ieșită din comun pentru vârsta sa și surprinde și cu viteza pe care o etalează cu mingea la picior.

Mitică Dragomir a dat verdictul: Andrei Coubiș, cel mai bun din România!

Mitică Dragomir l-a văzut pe Coubiș la treabă și a tras primele concluzii. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că Universitatea Cluj a dat o lovitură de proporții. Fundașul ar putea fi vândut, în opinia „Oracolului din Bălcești”, pentru 15 milioane de euro. Mai mult, Dumitru Dragomir susține că FCSB putea să îl cumpere în iarnă de la AC Milan.

ADVERTISEMENT

„Coubiș e cel mai bun fotbalist din România. Am auzit că FCSB nu a vrut să dea 125 de mii de euro pe el. Atât a plătit Clujul pe el. A fost ofertat prima dată de FCSB. Nu știu cine nu l-a vrut. E cel mai bun fotbalist din România. Se vinde cu peste 15 milioane de euro. Are niște calități fizice, la 1,94 metri, ieșite din comun. Are școala făcută la Milan. E cel mai bun.

ADVERTISEMENT

Cum l-a găsit pe Coubiș? Cum poți să aduci un asemenea jucător în România? Prima dată FCSB l-a ofertat. Îmi vine rău când mă gândesc, pe onoarea mea. E jucător de 20 de milioane de euro. De la Gică Popescu nu am văzut așa fundaș. Are mai mare viteză. Ferească Dumnezeu ce jucător se face. Coubiș ăsta, dacă joacă 10 meciuri în prima ligă, fuge toată Europa după el. E o raritate”, a declarat fostul șef al LPF la „Profețiile lui Mitică”.

U Cluj mai are un puști care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir

În plus, Dumitru Dragomir a anunțat că în echipa celor de la U Cluj și-ar putea face în curând loc și un alt fotbalist de mare perspectivă. Este vorba despre Tudor Coșa,

ADVERTISEMENT

„U Cluj mai are un jucător bun de tot. Îl are pe Coșa. E cel mai tare portar din Europa. Are 17 ani, dintre cei tineri, ține minte. E titularul echipei naționale la U17. Are și el 1,94 metri la 17 ani. E unul dintre primii 3 din lume. E un puști ieșit din comun”, a mai spus Mitică Dragomir.