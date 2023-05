”E cel mai bun, să-l bage titular!” Dumitru Dragomir cere de urgență un fotbalist în echipa națională: ”Suntem nebuni cu toții!?” Video Exclusiv

”Tricolorii” au început cu dreptul campania de calificare la Euro 2024 câștigând jocurile cu Andorra și Belarus, însă îi așteaptă o .

Un fotbalist de la Farul, văzut de Dumitru Dragomir titular la echipa națională

Într-o interveție telefonică la cea mai nouă ediție a , Dumitru Dragomir l-a ridicat în slăvi pe fundașul stânga Andrei Borza și l-a sfătuit pe Edi Iordănescu, selecționerul echipei naționale, să-l joace titular pe fotbalistul de la Farul.

”Citeam că se caută fundaș stânga. Băi, suntem nebuni cu toții? Cel mai bun fundaș stânga din această țară este Borza. Are 17 ani, să-l bage titular la echipa națională și garantez că va fi cel mai bun de pe teren. Auzi, căutăm soluții de fundaș stânga! Există fundaș mai bun în țară la ora asta?

Edi e băiat isteț, nu cred că nu a văzut. Are atâta maturitate acest Borza, are știința jocului și niște calități ieșite din comun. Are o capacitate de efort și lovește mingea așa de bine cum n-am mai avut de la Klein un asemenea exemplu”, a declarat Dragomir, la FANATIK SUPERLIGA.

Puștiul de 17 a făcut un sezon extraordinar cu Farul, jucând 36 de meciuri, dintre care 19 ca titular. Borza, care în ultima perioadă a mers la naționalele U19 și U20 ale României, are trei goluri și trei pase decisive în SuperLiga.

Și Mihai Stoica l-a cerut la națională pe puștiul lui Hagi

Andrei Borza a fost omul care a dat semnalul renașterii Farului în meciul câștigat cu FCSB, scor 3-2, care a adus primul titlu în vitrina ”marinarilor”. Fundașul stânga a centrat pentru primul gol al constănțenilor, reușit de Mateus Santos.

Gheorghe Hagi l-a lăudat pe Borza pentru pasa de gol și a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a fost o fază lucrată intens la antrenamente, el acolo unde a descoperit un punct nevralgic al adversarului.

Dumitru Dragomir nu este singurul om din fotbalul românesc care l-a remarcat pe Andrei Borza. Managerul general al FCSB, , când nu l-a convocat pe fundașul stânga de la Farul.

”Mărturisesc că nu înţeleg de ce nu a fost convocat Borza. Ok, joacă la echipa U19 o competiţie, dar… şi echipa fără vârstă joacă într-o competiţie. Puţin mai importantă. Mie mi se pare Borza cel mai bun fundaş stânga român la ora actuală. Dacă nici cu Andorra nu te gândeşti dacă poate sau nu poate… între Borza şi Opruţ, cine e mai bun? Întreb”, spunea Stoica la acea vreme.

