„E cel mai bun transfer al Rapidului și făcut fără bani!”. Robert Niță anunță o veste excelentă pentru fanii din Giulești

Robert Niță a anunțat o veste importantă pentru fanii din Giulești și a discutat despre cel mai bun transfer al Rapidului. Chiar dacă sunt probleme la club, apar și lucruri pozitive în această perioadă.

. , iar acesta consideră că revenirea liderului suporterilor Rapidului ca fiind cel mai bun transfer al echipei din această vară.

“Sunt probleme la Rapid, da. Când ai investiții de milioane de euro se întâmplă și lucruri de acest fel. Acesta e Rapidul. Știi care e cel mai bun transfer al Rapidului și făcut fără bani?

Acela că Bocciu decide să revină în peluză. După ce își rezolvă problemele să revină acolo unde este locul lui. Asta e una dintre puținele vești bune, referitor la Rapid.

Echipa are nevoie de Bocciu, cum are nevoie și de Săpunaru. Nu îi fac echipa domnului Lennon, doar îmi dau cu părerea de suporter”, a declarat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Liviu Ungurean s-a răzgândit! “Băieții au spus că vor să mă aștepte”

Galeria Rapidului nu a numit încă un lider nou după arestarea lui “Bocciu”, iar FANATIK a aflat că Liviu Ungurean a fost rugat de suporteri să rămână în continuare în fruntea peluzei giuleștene.

“Bocciu” a recunoscut că a luat decizia să revină în poziția de șef al Peluzei Nord Rapid, însă nu va face acest pas imediat. Liviu Ungurean trebuie să își rezolve problemele legale de după arestare, urmând ca mai apoi să revină în fruntea fanilor din Giulești.

“Băieții au spus că vor să mă aștepte și nu vrea nimeni să iasă în față. Voi reveni în peluză după ce îmi rezolva problemele și mi se va ridica interdicția.

Mă apreciază pentru că știu ce am construit împreună și că am fost alături de Rapid în cele mai grele momente și am unit suporterii”, a spus Liviu Ungurean pentru FANATIK.

