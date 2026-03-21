„E cel mai în formă atacant din România”. Declarații tari despre jucătorul pe care Mircea Lucescu nu l-a convocat! „A avut acum o lună ofertă de 2,5 milioane!”. Exclusiv

CFR Cluj a ajuns la a 12-a victorie din ultimele 13 meciuri jucate în SuperLiga, scor 1-0 cu fostul lider, Rapid, și își anunță serios intențiile pentru titlu. Din nou, Lorenzo Biliboc, 19 ani, a avut o contribuție uriașă la triumful ardelenilor. Despre tânărul jucător pe care îl antrenează, Daniel Pancu spune că ”e cel mai în formă atacant din România”.

CFR Cluj este pe locul 4 în play-off, la doar 3 puncte de liderul Universitatea Craiova. În ciuda formei de excepție a ardelenilor, de la echipa lui Daniel Pancu, 48 de ani, a ajuns la națională, pentru barajul cu Turcia, un singur jucător. E vorba de portarul Mihai Popa, 25 de ani. Tehnicianul echipei din Gruia spune că în lotul său mai sunt jucători care ar fi meritat atenția lui Mircea Lucescu.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, „Pancone” a avut numai cuvinte de laudă la adresa atacantului Lorenzo Biliboc. Antrenorul lui CFR Cluj și-ar fi dorit ca . A explicat apoi ce calități are vârful de 19 ani care a explodat în acest sezon al campionatului din România.

„(n.r. Te așteptai să nu fie nimeni – în afară de portarul Popa – convocat pentru barajul cu Turcia?) Este doar Popică. Mi-aș fi dorit să fie și alții convocați. Nu mă așteptam. Am avut o formă foarte bună. Nici nu avem foarte mulți români în lot. Dacă te uiți pe echipa noastră, ai Biliboc, care este cel mai în formă fotbalist din atac din campionatul României.

Dintre toți, din România, Biliboc este cel mai în formă. E numărul 1. (n.r. Va ajunge un jucător mare?) Are niște calități greu de găsit. A mai fost Tavi Popescu acum câțiva ani. Biliboc este un jucător foarte agresiv fără minge. Atacă spațiile. Rupe brazda sub el. Are, la antrenamente, parametri de campionate mari din Europa. Aici se face diferența. E foarte agresiv, asta are în plus față de Tavi Popescu”, .

Întrebat ce crede despre valoarea actuală a lui Lorenzo Biliboc, Daniel Pancu a spus că, în prezent, acesta s-ar putea transfera lejer cu 4-5 milioane de euro. Cu această ocazie, Pancu a mai punctat faptul că, pentru Biliboc, s-a interesat, în urmă cu o lună, o echipă dintr-un campionat intermediar al Europei.

7 goluri și 2 pase de decisive are Biliboc în acest sezon de SuperLiga

„Acum e de 4-5 milioane Biliboc. Îl ajută vârsta, asta face prețul. Știu că, în urmă cu o lună, vorbea cineva de 2 milioane și ceva. O echipă, nu din top 5, dar dintr-un campionat intermediar. Deci, acum o lună a fost discuția, undeva la 2,5 milioane. (n.r. Belgia, Olanda?), Da, de pe acolo”, a mai spus Pancu, la FANATIK SUPERLIGA.