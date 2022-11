E cel mai înfocat suporter al Angliei! Susține Albionul la cea de-a noua ediție a Campionatului Mondial

Campionatul Mondial din Qatar pentru a-și susține echipa. Este și cazul unui suporter englez care a stabilit un record demn de respect.

Terry Matson, zidarul englez care participă la al nouălea Campionat Mondial

Pentru suporterul englez totul a început în 1982, la Campionatul Mondial din Spania, când părinții săi i-au făcut cadou două bilete cu ocazia împlinirii vârstei de 21 de ani.

De atunci, zidarul din orașul Sittingbourne a ratat doar Mondial din Statele Unite ale Americii (1994) și cel din Franța (1998): „Este ironic. Am lipsit de la cea mai apropiată locație de casă. Dar am avut probleme cu nervul sciatic, durerile au fost îngrozitoare”, și-a explicat el absența de la turneul final din țara vecină.

Terry Matson a fost prezent pe stadion la meciul Anglia – Argentina din sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1986 și a văzut cu ochii săi „Mâna lui Dumnezeu”, celebrul gol al lui Diego Armando Maradona: „Am fost pe stadion la meciul cu Argentina din 1986, dar nu am știut sigur că Maradona a marcat cu mâna, până nu am ajuns la hotel, să vedem reluările. Rămăsesem sub impresia celuilalt gol, când a driblat cinci jucători ai noștri, nu știam că a trișat.

Meciul a fost foarte tensionat, pentru că s-a disputat la doar patru ani după Războiul Malvinelor. Fanii lor erau mult mai mulți pe stadion, mexicanii îi încurajau tot pe ei. Au încercat să ne prindă în ambuscadă, dar am scăpat. Ești prins în multe situații politice tensionate, dacă mergi în deplasări cu naționala Angliei.

Englezul a văzut pe viu și semifinala de infarct de la Campionatul Mondial din 1990, când Anglia a pierdut la penalty-uri în fața Germaniei.

Terry Matson a predat ștafeta și fiului său, care continuă tradiția

Pătimașul fan al naționalei Angliei în vârstă de 61 de ani este însoțit în Qatar și de fiul său, care îi împărtășește pasiunea pentru fotbal, precum și dragostea pentru naționala Angliei: „În 1990, în Italia, am fost cel mai aproape de trofeu.

Țara venea după un deceniu de mari frământări, cu violențe pe stadione, cu probleme economice, cu greve ale minerilor, cu anarhie, cu revoltele din Brixton (n.r. – confruntarea din aprilie 1981, dintre poliție și populația majoritar de culoare din cartierul londonez Brixton) și Toxreth (n.r. – luptele de stradă din iulie 1981, între poliția locală și comunitatea de culoare din Liverpool), eram într-o perioadă de conflict și agresiune. Echipa a dat totul, dar nu a fost să fie. Nu am văzut niciodată atâția adulți care să plângă în hohote, ca după acea semifinală de la Torino.

Am cheltuit zeci de mii de lire sterline de-a lungul anilor, dar mereu am pus deoparte din salariu 25 de lire pe săptămână pentru următoarea Cupă Mondială. Am multe povești de la turneele finale. Pentru Mondialul din 2002 am străbătut toată Rusia, ca să ajungem în Japonia și Coreea de Sud. Nu am avut bilet la meciul cu Brazilia, dar am primit unul gratis de la un alt englez, chiar la lojă. Asta deși sunt fan Arsenal și el era deținător de abonament la Tottenham. În 2010, în Africa de Sud, am mers împreună cu tatăl meu și am vizitat multe locuri, inclusiv ale unor bătălii din Războiul Zulușilor și Războiul Burilor.

Suporterul englez, dezamăgit că nu poate să bea bere la meciuri: „Mai ales că este foarte cald”

Una dintre principalele nemulțumiri cu privire , se referă la absența berii, ca orice fan englez care se respectă: „În Qatar, au anunțat regulile cu foarte puțin timp înaintea startului. Era plăcut să putem bea o bere la stadion, mai ales că este foarte cald. După ce ai plecat de la hotel, poți bea doar ceai și apă minerală. În rest, nu au fost probleme. Pe stadion ne bagă aer condiționat de sub scaun. Ne-am întâlnit cu fani ai Argentinei, ai Mexicului și ai altor țări rivale și ne-am vorbit, ne-am felicitat reciproc. Cred că cea mai bine susținută echipă este Mexic.

Sunt mai multe controale la stadion, este poliție peste tot și sunt aceste reguli ale țării, care enervează pe mulți. Cred că nu trebuia acordat turneul lor, dar proteste sunt tardive acum. În privința Angliei nu mai fac predicții, pentru că este o echipă prea impredictibilă. Totul depinde acum de manager și de jucători, noi suntem alături de ei”, a mai declarat Terry Matson pentru .