Sport

E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului

Care este, de fapt, cea mai proaspătă legătură amoroasă din domeniul sportului. Fanii au rămas uimiți când au descoperit ce se întâmplă între aceștia.
Alexa Serdan
06.11.2025 | 23:05
E cel mai nou cuplu Surpriza totala in lumea sportului
Cine sunt sportivii care formează cel mai proaspăt cuplu. Sursa foto. Instagram.com
ADVERTISEMENT

Dragostea plutește în aer pe final de an. Iată care este cel mai nou cuplu! E o surpriză totală în lumea sportului pentru că este vorba de doi tineri frumoși și care împart aceeași pasiune. Protagoniștii sunt Marcos Senesi și Kelci-Rose Bowers.

Cel mai nou cuplu din sport

Un tabloid internațional face dezvăluiri fără perdea despre cea mai proaspătă legătură amoroasă. Aceasta are legătură cu domeniul sportului, jurnaliștii din Marea Britanie precizând că un nou cuplu face furori, deși este foarte discret.

ADVERTISEMENT

Marcos Senesi și Kelci-Rose Bowers sunt împreună de ceva vreme. Cei doi au câteva imagini împreună pe social media. De asemenea, au fost surprinși și în public. Ambii evoluează pentru același club de fotbal.

Joacă pentru Bournemouth, o echipă cunoscută din Anglia. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani și frumoasa blondină, care are 21 de ani, s-ar fi cunoscut în vara lui 2024. Au început să se apropie mai mult în ultimele luni.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Apar adesea în fotografiile de pe rețelele de socializare. Recent, cel mai nou cuplu din domeniul sportiv s-a pozat la cules de dovleci. Marcos Senesi și Kelci-Rose Bowers au imortalizat momentul în câteva cadre inedite.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Gigi Becali l-a făcut praf la TV, după Basel - FCSB...
Digisport.ro
Fără milă! Gigi Becali l-a făcut praf la TV, după Basel - FCSB 3-1: "Fă odată ceva!"

Potrivit Daily Mail, atunci când nu poartă tricoul echipei sale de fotbal, blondina este adesea văzută în tribune pe stadioanele din toată țara. Tânăra îl susține pe iubitul său în toate deplasările pe care le face acesta.

Marcos Senesi și Kelci-Rose Bowers, pe un câmp cu dovleci
Marcos Senesi și Kelci-Rose Bowers, cel mai nou cuplu din sport. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cine este Kelci-Rose Bower

Kelci-Rose Bower este o jucătoare de fotbal cunoscută și apreciată la nivel internațional. Pe lângă cariera sportivă a semnat un contract cu o agenție de modele. Colaborarea a început în urmă cu mai bine de un an.

ADVERTISEMENT

Când nu încalță ghetele pe terenul de fotbal duce o viață plină de glamour. Adoră să pozeze și să călătorească în diferite locații luxoase de pe continent. Recent, cei doi îndrăgostiți au fost surprinși în timpul unui sejur de vis.

Tinerii au petrecut momente speciale în Ibiza, unde au profitat de temperaturile ridicate pentru a merge la plajă. În altă ordine de idei, frumoasa jucătoare de fotbal are o comunitate mare în spațiul virtual. Pe Instagram este urmărită de peste 158.000 de fani.

Rapid Viena – U Craiova 0-1, LIVE VIDEO în Conference League – etapa...
Fanatik
Rapid Viena – U Craiova 0-1, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 3. Start în repriza secundă
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB după ce a...
Fanatik
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB după ce a fost eliminat cu FC Basel: „Hai, noroc, ne vedem de treaba noastră”
Mirel Rădoi, eliminat după 20 de minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova!...
Fanatik
Mirel Rădoi, eliminat după 20 de minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! Gestul de neînţeles făcut de antrenorul oltenilor. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Radu Naum, în culmea disperării din cauza lui Mirel Rădoi: ”Nu e ok!...
iamsport.ro
Radu Naum, în culmea disperării din cauza lui Mirel Rădoi: ”Nu e ok! Nu se poate merge așa la infinit”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii...
adevarul.ro
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!