E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului

Dragostea plutește în aer pe final de an. Iată care este cel mai nou cuplu! E o surpriză totală în lumea sportului pentru că este vorba de doi tineri frumoși și care împart aceeași pasiune. Protagoniștii sunt Marcos Senesi și Kelci-Rose Bowers.

Cel mai nou cuplu din sport

Un tabloid internațional face dezvăluiri fără perdea despre cea mai proaspătă legătură amoroasă. Aceasta are legătură cu domeniul sportului, jurnaliștii din Marea Britanie precizând că un nou cuplu face furori, deși este foarte discret.

Marcos Senesi și Kelci-Rose Bowers sunt împreună de ceva vreme. Cei doi au câteva imagini împreună pe social media. De asemenea, au fost surprinși și în public. Ambii evoluează pentru același club de fotbal.

Joacă pentru Bournemouth, o echipă cunoscută din Anglia. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani și frumoasa blondină, care are 21 de ani, s-ar fi cunoscut în vara lui 2024. Au început să se apropie mai mult în ultimele luni.

Apar adesea în fotografiile de pe rețelele de socializare. Recent, din domeniul sportiv s-a pozat la cules de dovleci. Marcos Senesi și Kelci-Rose Bowers au imortalizat momentul în câteva cadre inedite.

Potrivit , atunci când nu poartă tricoul echipei sale de fotbal, blondina este adesea văzută în tribune pe stadioanele din toată țara. Tânăra îl susține pe iubitul său în toate deplasările pe care le face acesta.

Cine este Kelci-Rose Bower

Kelci-Rose Bower este o jucătoare de fotbal cunoscută și apreciată la nivel internațional. Pe lângă cariera sportivă a semnat un contract cu o agenție de modele. Colaborarea a început în urmă cu mai bine de un an.

Când nu încalță ghetele pe terenul de fotbal duce o viață plină de glamour. Adoră să pozeze și să călătorească în diferite locații luxoase de pe continent. Recent, cei doi îndrăgostiți au fost surprinși în timpul unui sejur de vis.

Tinerii au petrecut momente speciale în Ibiza, unde au profitat de temperaturile ridicate pentru a merge la plajă. În altă ordine de idei, are o comunitate mare în spațiul virtual. Pe Instagram este urmărită de peste 158.000 de fani.