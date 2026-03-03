„E cel mai reușit transfer posibil!”. Daniel Pancu anunță marea lovitură pe care a dat-o CFR Cluj

ADVERTISEMENT

CFR Cluj traversează o perioadă excelentă. Daniel Pancu a legat a 10-a victorie consecutivă în campionat și și-a calificat echipa în play-off. Antrenorul ardelenilor a intrat în direct și a spus cum a reușit să bifeze această performanță. Cine l-a lăudat din partea FRF.

Daniel Pancu a spus care a fost rețeta pentru a pune CFR Cluj din nou pe picioare

CFR Cluj a început acest sezon cu multe rezultate modeste spre dezastruoase, echipa ratând cupele europene și clasându-se, timp de etape bune, în afara play-off-ului. Ardelenii au decis să meargă pe mâna lui Daniel Pancu, iar alegerea făcută le-a adus exact ce aveau nevoie.

După , CFR Cluj s-a calificat oficial în play-off. Daniel Pancu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a spus cum a reușit să repună pe picioare fosta campioană a României.

„Meritul cel mai mare este al jucătorilor, am crezut în valoarea lor. N-am făcut decât să-i organizez după modul meu de a vedea lucrurile și ofensiv, și defensiv. Am cultivat ceva ce fac la toate echipele, intensitatea și implicarea în antrenamente. La joc o poți avea întâmplător. Motivația vine din antrenament, aici se cultivă. Aici am câștigat mult.

Toți sunt implicați. Înainte de meciul cu Farul, ne-au permis să ne antrenăm acolo, a fost un antrenament super reușit. Am mai trăit senzația asta înaintea meciului cu Rapid”, a spus inițial Daniel Pancu.

Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a cucerit definitiv pe Daniel Pancu. „M-a impresionat”

Ulterior, Daniel Pancu l-a lăudat pe Alibek Aliev, care a marcat la Ovidiu. Antrenorul l-a descris pe atacantul sosit în iarnă la CFR Cluj și care

„E cel mai reușit transfer posibil. E profilul de atacant pe care l-am căutat și pe care îl voiam în echipă. El marchează, deși eu l-am luat să vină cu aripile din linia a 3-a. Munteanu avea alt joc, cu spatele la poartă. Era viclean și bun pe spații cu fața la poartă.

Aliev, când am vorbit pe video call cu el aproape de Crăciun, el pleca la antrenament, deși era pauza de iarnă. Asta m-a impresionat la el”, a mai spus antrenorul ardelenilor.

Andrei Vochin l-a lăudat în direct pe Daniel Pancu pentru parcursul de la CFR Cluj. „S-a conectat foarte repede!”

Despre ascensiunea celor de la CFR Cluj a vorbit și Andrei Vochin. Consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF a spus cât de importantă a fost numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, dar și cât de mult a contat sprijinul financiar al patronului Neluțu Varga.

„Sosirea lui Daniel Pancu la CFR Cluj a adus foarte multe lucruri importante pentru echipă. În primul rând, s-a conectat foarte repede cu situația care nu era roz. În al doilea rând, și-a demonstrat foarte repede competența. E foarte important pentru un antrenor ca ceea ce le spune jucătorilor să și iasă la antrenamente și la meciuri. S-a conectat foarte bine cu echipa.

Apoi, un rol important l-a avut Neluțu Varga. A înțeles că jucătorii trebuie plătiți ca să joace. Indiferent de problemele financiare, jucătorii trebuie plătiți, altfel se strică treaba!”, a spus și Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.